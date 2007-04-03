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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 гру, 2018 10:26
Faceless написав:
Чтобы восстановить кошелек быстро - придется пользоваться онлайн-кошельком, либо качать гигабайты и гигабайты в локальный. Очень не быстрая процедура.
Ну и абсолютно и полностью завязано на онлайне.
В целом, как средство платежа нет ни одного плюса по сравнению с, например, карточной транзакцией. Есть плюсы в плане безопасности, но при этот как средство сбережения даже гривна надежнее
Для тех кто решил радикально поменять климат - это наименьшая из проблем. За то ненужно заморачиваться с НБУ с их 50к в год. Слыхал историю как один чел. из Запорожья так съехал в Коста-Рику
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Додано: Вів 04 гру, 2018 10:43
Zebra написав:
Потому что за год у лохов украли 45-80% покупательской способности вложенного. Тут ни судов, ни рекета не нужно. Влошили по полной программе.
А скільки купівельної здатності вкрали у гривнєлохов? З 1,82 грн за долар до 28,40 грн за долар + сам долар втрачає купівельну здатність.
Але різниця в тому, що з біткоїном втрата купівельної здатності це наслідок спекуляцій, а з фіатом - це наслідок вікової політики держав.
Ось висловлювання одного економізда (Борис Кушнірук):
"Я уже и не говорю о том, что государство имеет доход, который называется сеньоражем (доход, получаемый от эмиссии денег и присваиваемый эмитентом на праве собственности; сеньораж не следует смешивать с родственным ему понятием "инфляционный налог", – Авт.), связанный с выпуском денег. Поэтому, как только объем инструментов будет претендовать на большую долю, то сразу же государство – и речь идет не только об украинском государстве, а о любом – будет делать шаги, чтобы остановить это. Потому что этот сеньораж будут получать какие-то третьи лица, а не государство в целом", – аргументировал экономист."
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BitZoneUa
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Додано: Вів 04 гру, 2018 12:53
Faceless написав:
Значит не попадали вы в ситуации, когда при вполне средней оплате за транзакцию она могла идти и сутки. Мелкие транзакции выходят не так и дешево, особенно когда был высокий курс. Да и самое "быстрое" - это минимум 3 блока, примерно от получаса. Тоже мне быстро
Это было недолго на пике курса по понятным причинам. 1 подтверждения вполне достаточно, разве что дом продаёте. Всякую мелочь типа чашки кофе можно проводить вообще без подтверждений.
Faceless написав:
Чтобы восстановить кошелек быстро - придется пользоваться онлайн-кошельком, либо качать гигабайты и гигабайты в локальный. Очень не быстрая процедура.
Ну и абсолютно и полностью завязано на онлайне.
В целом, как средство платежа нет ни одного плюса по сравнению с, например, карточной транзакцией. Есть плюсы в плане безопасности, но при этот как средство сбережения даже гривна надежнее
А терминалы пластиковых карт разве на онлайне не завязаны? Упал жёпорез и всё, приехали. "По техническим причинам оплата через POS-терминал недоступна" на кассах магазинов. Как средство сбережения гривна не катит. Вкладчики обанкротившихся банок, особенно с 200к+ депозитами, это хорошо усвоили. Когда в 2014 Дельту валили, я часть гривневого депо перевёл в баксы, которую Фонд позже выплатил по курсу 28 (это ещё повезло), а часть пришлось перевести через вебмани в битки. Даже на нынешнем дне курс в 10 раз выше, чем тогда
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