Faceless написав:Чтобы восстановить кошелек быстро - придется пользоваться онлайн-кошельком, либо качать гигабайты и гигабайты в локальный. Очень не быстрая процедура. Ну и абсолютно и полностью завязано на онлайне. В целом, как средство платежа нет ни одного плюса по сравнению с, например, карточной транзакцией. Есть плюсы в плане безопасности, но при этот как средство сбережения даже гривна надежнее
Для тех кто решил радикально поменять климат - это наименьшая из проблем. За то ненужно заморачиваться с НБУ с их 50к в год. Слыхал историю как один чел. из Запорожья так съехал в Коста-Рику
Zebra написав:Потому что за год у лохов украли 45-80% покупательской способности вложенного. Тут ни судов, ни рекета не нужно. Влошили по полной программе.
А скільки купівельної здатності вкрали у гривнєлохов? З 1,82 грн за долар до 28,40 грн за долар + сам долар втрачає купівельну здатність.
Але різниця в тому, що з біткоїном втрата купівельної здатності це наслідок спекуляцій, а з фіатом - це наслідок вікової політики держав.
Ось висловлювання одного економізда (Борис Кушнірук):
"Я уже и не говорю о том, что государство имеет доход, который называется сеньоражем (доход, получаемый от эмиссии денег и присваиваемый эмитентом на праве собственности; сеньораж не следует смешивать с родственным ему понятием "инфляционный налог", – Авт.), связанный с выпуском денег. Поэтому, как только объем инструментов будет претендовать на большую долю, то сразу же государство – и речь идет не только об украинском государстве, а о любом – будет делать шаги, чтобы остановить это. Потому что этот сеньораж будут получать какие-то третьи лица, а не государство в целом", – аргументировал экономист."
Faceless написав:Значит не попадали вы в ситуации, когда при вполне средней оплате за транзакцию она могла идти и сутки. Мелкие транзакции выходят не так и дешево, особенно когда был высокий курс. Да и самое "быстрое" - это минимум 3 блока, примерно от получаса. Тоже мне быстро
Это было недолго на пике курса по понятным причинам. 1 подтверждения вполне достаточно, разве что дом продаёте. Всякую мелочь типа чашки кофе можно проводить вообще без подтверждений.
Faceless написав:Чтобы восстановить кошелек быстро - придется пользоваться онлайн-кошельком, либо качать гигабайты и гигабайты в локальный. Очень не быстрая процедура. Ну и абсолютно и полностью завязано на онлайне. В целом, как средство платежа нет ни одного плюса по сравнению с, например, карточной транзакцией. Есть плюсы в плане безопасности, но при этот как средство сбережения даже гривна надежнее
А терминалы пластиковых карт разве на онлайне не завязаны? Упал жёпорез и всё, приехали. "По техническим причинам оплата через POS-терминал недоступна" на кассах магазинов. Как средство сбережения гривна не катит. Вкладчики обанкротившихся банок, особенно с 200к+ депозитами, это хорошо усвоили. Когда в 2014 году Дельту валили, я часть гривневого депо перевёл в баксы, которую Фонд в 2015 году выплатил по курсу 24 (это ещё повезло, что такой курс был на дату введения временной администрации), а часть пришлось перевести через вебмани в битки. Даже на нынешнем дне курс в 10 раз выше, чем тогда
Востаннє редагувалось phantom_systems в Вів 04 гру, 2018 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Сегодня вспомнились Dignity от Казака.Зашел,едва нашел в таблице коинов.Уже на 370 месте в рейтинге.Козак закупился по 0.068 на 12к $ и уже 0.011 Осталось 2к с 12.Чи слил вовремя-чи не.И Казака нет-пропал.
moniks написав:Для тех кто решил радикально поменять климат - это наименьшая из проблем. За то ненужно заморачиваться с НБУ с их 50к в год.
Да конечно. Вот так прямо вы легализуете сотни куе, выведенные из крипты зарубежом. Успехов.
BitZoneUa написав:А скільки купівельної здатності вкрали у гривнєлохов? З 1,82 грн за долар до 28,40 грн за долар
Вибираєте зручні для себе варіанти? Порівняйте скільки хоча б за цей рік втратили ходлери хоч би й порівняно з гривнею. А що там буде з криптою за 22 роки - то ще подивимося.
phantom_systems написав:Это было недолго на пике курса по понятным причинам. 1 подтверждения вполне достаточно, разве что дом продаёте. Всякую мелочь типа чашки кофе можно проводить вообще без подтверждений.
Проблемы с проходимостью сети были неоднократно. Теоретически 1 подтверждения достаточно, но по факту те же биржи обычно просят от 3 до 7.
phantom_systems написав:А терминалы пластиковых карт разве на онлайне не завязаны? Упал жёпорез и всё, приехали.
Я и привел их как аналог онлайновой платежной системы. Вот только МПС спокойно обрабатывает тысячи транзакций в секунду, в отличие от 2-3 тысячи на блок (5-15 минут) у того же битка, не требует жечь электроэнергии на свое обслуживание как целое государство и не ложится на сутки, если забивается пул транзакций. Кстати, при текущих мощностях вся относительная дешевизна транзакции держится на добыче майнеров. Если поделить себестоимость майнинга одного блока на среднее число транзакций в блоке, станет понятно, что заигрались.
osafly написав:Сегодня вспомнились Dignity от Казака.Зашел,едва нашел в таблице коинов.Уже на 370 месте в рейтинге.Козак закупился по 0.068 на 12к $ и уже 0.011 Осталось 2к с 12.Чи слил вовремя-чи не.И Казака нет-пропал.
Видать на кредитные брал. Похоже, Козака усиленно ищут и форум мониторят в первую очередь А может все и намного банальнее. Повел себя как мужик, наслаждается сервисом какой-нибудь берлинской клиники, поправляется. И без одной почки люди неплохо живут