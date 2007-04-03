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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1386138713881389>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.7 5 23
1) дно вже було пройдено
9%
2
2) не нижче 3500
4%
1
3) 3250-3499
4%
1
4) 3000-3249
13%
3
5) 2750-2999
9%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
4%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
57%
13
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:26

  Faceless написав:Чтобы восстановить кошелек быстро - придется пользоваться онлайн-кошельком, либо качать гигабайты и гигабайты в локальный. Очень не быстрая процедура.
Ну и абсолютно и полностью завязано на онлайне.
В целом, как средство платежа нет ни одного плюса по сравнению с, например, карточной транзакцией. Есть плюсы в плане безопасности, но при этот как средство сбережения даже гривна надежнее :mrgreen:

Для тех кто решил радикально поменять климат - это наименьшая из проблем. За то ненужно заморачиваться с НБУ с их 50к в год. Слыхал историю как один чел. из Запорожья так съехал в Коста-Рику
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 10:43

  Zebra написав:Потому что за год у лохов украли 45-80% покупательской способности вложенного. Тут ни судов, ни рекета не нужно. Влошили по полной программе.

А скільки купівельної здатності вкрали у гривнєлохов? З 1,82 грн за долар до 28,40 грн за долар + сам долар втрачає купівельну здатність.

Але різниця в тому, що з біткоїном втрата купівельної здатності це наслідок спекуляцій, а з фіатом - це наслідок вікової політики держав.

Ось висловлювання одного економізда (Борис Кушнірук):

"Я уже и не говорю о том, что государство имеет доход, который называется сеньоражем (доход, получаемый от эмиссии денег и присваиваемый эмитентом на праве собственности; сеньораж не следует смешивать с родственным ему понятием "инфляционный налог", – Авт.), связанный с выпуском денег. Поэтому, как только объем инструментов будет претендовать на большую долю, то сразу же государство – и речь идет не только об украинском государстве, а о любом – будет делать шаги, чтобы остановить это. Потому что этот сеньораж будут получать какие-то третьи лица, а не государство в целом", – аргументировал экономист."
BitZoneUa
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:53

  Faceless написав:Значит не попадали вы в ситуации, когда при вполне средней оплате за транзакцию она могла идти и сутки. Мелкие транзакции выходят не так и дешево, особенно когда был высокий курс. Да и самое "быстрое" - это минимум 3 блока, примерно от получаса. Тоже мне быстро

Это было недолго на пике курса по понятным причинам. 1 подтверждения вполне достаточно, разве что дом продаёте. Всякую мелочь типа чашки кофе можно проводить вообще без подтверждений.

  Faceless написав:Чтобы восстановить кошелек быстро - придется пользоваться онлайн-кошельком, либо качать гигабайты и гигабайты в локальный. Очень не быстрая процедура.
Ну и абсолютно и полностью завязано на онлайне.
В целом, как средство платежа нет ни одного плюса по сравнению с, например, карточной транзакцией. Есть плюсы в плане безопасности, но при этот как средство сбережения даже гривна надежнее :mrgreen:

А терминалы пластиковых карт разве на онлайне не завязаны? Упал жёпорез и всё, приехали. "По техническим причинам оплата через POS-терминал недоступна" на кассах магазинов. Как средство сбережения гривна не катит. Вкладчики обанкротившихся банок, особенно с 200к+ депозитами, это хорошо усвоили. Когда в 2014 году Дельту валили, я часть гривневого депо перевёл в баксы, которую Фонд в 2015 году выплатил по курсу 24 (это ещё повезло, что такой курс был на дату введения временной администрации), а часть пришлось перевести через вебмани в битки. Даже на нынешнем дне курс в 10 раз выше, чем тогда :mrgreen:
Востаннє редагувалось phantom_systems в Вів 04 гру, 2018 14:54, всього редагувалось 1 раз.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сегодня вспомнились Dignity от Казака.Зашел,едва нашел в таблице коинов.Уже на 370 месте в рейтинге.Козак закупился по 0.068 на 12к $ и уже 0.011 Осталось 2к с 12.Чи слил вовремя-чи не.И Казака нет-пропал.
osafly
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  moniks написав:Для тех кто решил радикально поменять климат - это наименьшая из проблем. За то ненужно заморачиваться с НБУ с их 50к в год.
Да конечно. Вот так прямо вы легализуете сотни куе, выведенные из крипты зарубежом. Успехов.
  BitZoneUa написав:А скільки купівельної здатності вкрали у гривнєлохов? З 1,82 грн за долар до 28,40 грн за долар

Вибираєте зручні для себе варіанти? Порівняйте скільки хоча б за цей рік втратили ходлери хоч би й порівняно з гривнею. А що там буде з криптою за 22 роки - то ще подивимося.
  phantom_systems написав:Это было недолго на пике курса по понятным причинам. 1 подтверждения вполне достаточно, разве что дом продаёте. Всякую мелочь типа чашки кофе можно проводить вообще без подтверждений.

Проблемы с проходимостью сети были неоднократно.
Теоретически 1 подтверждения достаточно, но по факту те же биржи обычно просят от 3 до 7.
  phantom_systems написав:А терминалы пластиковых карт разве на онлайне не завязаны? Упал жёпорез и всё, приехали.

Я и привел их как аналог онлайновой платежной системы. Вот только МПС спокойно обрабатывает тысячи транзакций в секунду, в отличие от 2-3 тысячи на блок (5-15 минут) у того же битка, не требует жечь электроэнергии на свое обслуживание как целое государство и не ложится на сутки, если забивается пул транзакций.
Кстати, при текущих мощностях вся относительная дешевизна транзакции держится на добыче майнеров. Если поделить себестоимость майнинга одного блока на среднее число транзакций в блоке, станет понятно, что заигрались.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 14:54

  osafly написав:Сегодня вспомнились Dignity от Казака.Зашел,едва нашел в таблице коинов.Уже на 370 месте в рейтинге.Козак закупился по 0.068 на 12к $ и уже 0.011 Осталось 2к с 12.Чи слил вовремя-чи не.И Казака нет-пропал.

Видать на кредитные брал.
Похоже, Козака усиленно ищут и форум мониторят в первую очередь :wink:
А может все и намного банальнее. Повел себя как мужик, наслаждается сервисом какой-нибудь берлинской клиники, поправляется. И без одной почки люди неплохо живут :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 15:23

  Faceless написав:
  moniks написав:Для тех кто решил радикально поменять климат - это наименьшая из проблем. За то ненужно заморачиваться с НБУ с их 50к в год.
Да конечно. Вот так прямо вы легализуете сотни куе, выведенные из крипты зарубежом. Успехов.


У меня таких забот нет :mrgreen: Но для кого то же существуют офшоры 8)
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 00:28

Да уж... Кажется мы все-таки увидим 3куе до конца года и скажем прощай Искателю. Хотя меня это не сильно радует.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

"Свято наближається": https://forknews.io/events/003372-signa ... v-per.html
Понимаем, да, какая цена является привлекательной для ходлера, купившего до 2014 года?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:35

  airmax78 написав:"Свято наближається": https://forknews.io/events/003372-signa ... v-per.html
Понимаем, да, какая цена является привлекательной для ходлера, купившего до 2014 года?

То есть этот кит холдил с 2014 года, не продавал на пике 20000$ за 1 btc, и решил продать по цене 3900$? Что-то мало в это верится
Patr1ot
 
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