Додано: Вів 04 гру, 2018 13:52

moniks написав: Для тех кто решил радикально поменять климат - это наименьшая из проблем. За то ненужно заморачиваться с НБУ с их 50к в год. Для тех кто решил радикально поменять климат - это наименьшая из проблем. За то ненужно заморачиваться с НБУ с их 50к в год.

BitZoneUa написав: А скільки купівельної здатності вкрали у гривнєлохов? З 1,82 грн за долар до 28,40 грн за долар А скільки купівельної здатності вкрали у гривнєлохов? З 1,82 грн за долар до 28,40 грн за долар

phantom_systems написав: Это было недолго на пике курса по понятным причинам. 1 подтверждения вполне достаточно, разве что дом продаёте. Всякую мелочь типа чашки кофе можно проводить вообще без подтверждений. Это было недолго на пике курса по понятным причинам. 1 подтверждения вполне достаточно, разве что дом продаёте. Всякую мелочь типа чашки кофе можно проводить вообще без подтверждений.

phantom_systems написав: А терминалы пластиковых карт разве на онлайне не завязаны? Упал жёпорез и всё, приехали. А терминалы пластиковых карт разве на онлайне не завязаны? Упал жёпорез и всё, приехали.

Да конечно. Вот так прямо вы легализуете сотни куе, выведенные из крипты зарубежом. Успехов.Вибираєте зручні для себе варіанти? Порівняйте скільки хоча б за цей рік втратили ходлери хоч би й порівняно з гривнею. А що там буде з криптою за 22 роки - то ще подивимося.Проблемы с проходимостью сети были неоднократно.Теоретически 1 подтверждения достаточно, но по факту те же биржи обычно просят от 3 до 7.Я и привел их как аналог онлайновой платежной системы. Вот только МПС спокойно обрабатывает тысячи транзакций в секунду, в отличие от 2-3 тысячи на блок (5-15 минут) у того же битка, не требует жечь электроэнергии на свое обслуживание как целое государство и не ложится на сутки, если забивается пул транзакций.Кстати, при текущих мощностях вся относительная дешевизна транзакции держится на добыче майнеров. Если поделить себестоимость майнинга одного блока на среднее число транзакций в блоке, станет понятно, что заигрались.