В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
То есть этот кит холдил с 2014 года, не продавал на пике 20000$ за 1 btc, и решил продать по цене 3900$? Что-то мало в это верится
Если он покупал по 100-1000 и видит, что рынок валится, то зачем ему ждать возвращения на эти уровни? Возьмет свои 3-30ХХ и досвидания.
Это логика лузера, а такие деньги у лузеров не водятся. Если холдил 5 лет и не продал в начале последнего медвежьего рынка, значит, будет продолжать холдить. Институциональный инвестор при выборе перспективного актива намечает 2 точки, входа и выхода. Даже если для достижения точки выхода потребуется ждать ещё 5 лет, не проблема.
Patr1ot написав:То есть этот кит холдил с 2014 года, не продавал на пике 20000$ за 1 btc, и решил продать по цене 3900$? Что-то мало в это верится
Если он покупал по 100-1000 и видит, что рынок валится, то зачем ему ждать возвращения на эти уровни? Возьмет свои 3-30ХХ и досвидания.
Это логика лузера, а такие деньги у лузеров не водятся. Если холдил 5 лет и не продал в начале последнего медвежьего рынка, значит, будет продолжать холдить. Институциональный инвестор при выборе перспективного актива намечает 2 точки, входа и выхода. Даже если для достижения точки выхода потребуется ждать ещё 5 лет, не проблема.