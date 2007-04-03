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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1386138713881389

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.7 5 23
1) дно вже було пройдено
9%
2
2) не нижче 3500
4%
1
3) 3250-3499
4%
1
4) 3000-3249
13%
3
5) 2750-2999
9%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
4%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
57%
13
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:03

  Patr1ot написав:
  airmax78 написав:"Свято наближається": https://forknews.io/events/003372-signa ... v-per.html
Понимаем, да, какая цена является привлекательной для ходлера, купившего до 2014 года?

То есть этот кит холдил с 2014 года, не продавал на пике 20000$ за 1 btc, и решил продать по цене 3900$? Что-то мало в это верится

Если он покупал по 100-1000 и видит, что рынок валится, то зачем ему ждать возвращения на эти уровни? Возьмет свои 3-30ХХ и досвидания.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://www.quora.com/Is-this-the-end-of-ethereum-and-bitcoin-Nov-25-2018
Зображення
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:35

  airmax78 написав:
  Patr1ot написав:
  airmax78 написав:"Свято наближається": https://forknews.io/events/003372-signa ... v-per.html
Понимаем, да, какая цена является привлекательной для ходлера, купившего до 2014 года?

То есть этот кит холдил с 2014 года, не продавал на пике 20000$ за 1 btc, и решил продать по цене 3900$? Что-то мало в это верится

Если он покупал по 100-1000 и видит, что рынок валится, то зачем ему ждать возвращения на эти уровни? Возьмет свои 3-30ХХ и досвидания.

Это логика лузера, а такие деньги у лузеров не водятся. Если холдил 5 лет и не продал в начале последнего медвежьего рынка, значит, будет продолжать холдить. Институциональный инвестор при выборе перспективного актива намечает 2 точки, входа и выхода. Даже если для достижения точки выхода потребуется ждать ещё 5 лет, не проблема.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 14:53

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:
  Patr1ot написав:То есть этот кит холдил с 2014 года, не продавал на пике 20000$ за 1 btc, и решил продать по цене 3900$? Что-то мало в это верится

Если он покупал по 100-1000 и видит, что рынок валится, то зачем ему ждать возвращения на эти уровни? Возьмет свои 3-30ХХ и досвидания.

Это логика лузера, а такие деньги у лузеров не водятся. Если холдил 5 лет и не продал в начале последнего медвежьего рынка, значит, будет продолжать холдить. Институциональный инвестор при выборе перспективного актива намечает 2 точки, входа и выхода. Даже если для достижения точки выхода потребуется ждать ещё 5 лет, не проблема.

Зачем тогда начал дергаться?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Переказав на інший гаманець, щоб отримати биткеш , бітголд та інші форки :D
http://www.forks.net/list/Bitcoin/
maxprofit
 
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