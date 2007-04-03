В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
То есть этот кит холдил с 2014 года, не продавал на пике 20000$ за 1 btc, и решил продать по цене 3900$? Что-то мало в это верится
Если он покупал по 100-1000 и видит, что рынок валится, то зачем ему ждать возвращения на эти уровни? Возьмет свои 3-30ХХ и досвидания.
Это логика лузера, а такие деньги у лузеров не водятся. Если холдил 5 лет и не продал в начале последнего медвежьего рынка, значит, будет продолжать холдить. Институциональный инвестор при выборе перспективного актива намечает 2 точки, входа и выхода. Даже если для достижения точки выхода потребуется ждать ещё 5 лет, не проблема.
Patr1ot написав:То есть этот кит холдил с 2014 года, не продавал на пике 20000$ за 1 btc, и решил продать по цене 3900$? Что-то мало в это верится
Если он покупал по 100-1000 и видит, что рынок валится, то зачем ему ждать возвращения на эти уровни? Возьмет свои 3-30ХХ и досвидания.
Это логика лузера, а такие деньги у лузеров не водятся. Если холдил 5 лет и не продал в начале последнего медвежьего рынка, значит, будет продолжать холдить. Институциональный инвестор при выборе перспективного актива намечает 2 точки, входа и выхода. Даже если для достижения точки выхода потребуется ждать ещё 5 лет, не проблема.
Faceless написав:Значит не попадали вы в ситуации, когда при вполне средней оплате за транзакцию она могла идти и сутки. Мелкие транзакции выходят не так и дешево, особенно когда был высокий курс. Да и самое "быстрое" - это минимум 3 блока, примерно от получаса. Тоже мне быстро
физически транзакции по картам идут несколько дней, до недели
Faceless написав:Значит не попадали вы в ситуации, когда при вполне средней оплате за транзакцию она могла идти и сутки. Мелкие транзакции выходят не так и дешево, особенно когда был высокий курс. Да и самое "быстрое" - это минимум 3 блока, примерно от получаса. Тоже мне быстро
физически транзакции по картам идут несколько дней, до недели
Несколько дней (в особо запущенных случаях может и три месяца, если разборки какие) они идут по счетам. По картам авторизационный остаток меняется сразу же. А что там в бэке делается рядовому пользователю и не важно