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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1387138813891390

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 27
1) дно вже було пройдено
7%
2
2) не нижче 3500
4%
1
3) 3250-3499
4%
1
4) 3000-3249
11%
3
5) 2750-2999
7%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
4%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
63%
17
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:33

  Dr_English написав:moniks Что была за история с эмиграцией запорожца в Коста-Рику? Не могли бы Вы дать ссылку?


Уточняю - "слыхал", а не - "видал" :wink:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:37

  Dr_English написав:Faceless Какие возможны препятствия и ограничения при легализации 50 - 100 куе за рубежом, при обмене криптовалют на фиатные деньги?


Блокировка счета нерезидента в иностранном банке. Правильно? Поэтому "народ" начинает в испаниях и польшах с покупки недвиги :mrgreen:
moniks
 
Повідомлень: 1015
З нами з: 27.08.14
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Подякували: 160 раз.
 
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  #<1 ... 1387138813891390
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