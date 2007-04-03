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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 гру, 2018 09:33
Dr_English написав:moniks
Что была за история с эмиграцией запорожца в Коста-Рику? Не могли бы Вы дать ссылку?
Уточняю - "слыхал", а не - "видал"
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:37
Dr_English написав:Faceless
Какие возможны препятствия и ограничения при легализации 50 - 100 куе за рубежом, при обмене криптовалют на фиатные деньги?
Блокировка счета нерезидента в иностранном банке. Правильно? Поэтому "народ" начинает в испаниях и польшах с покупки недвиги
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moniks
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