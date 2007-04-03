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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1388138913901391>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 27
1) дно вже було пройдено
7%
2
2) не нижче 3500
4%
1
3) 3250-3499
4%
1
4) 3000-3249
11%
3
5) 2750-2999
7%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
4%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
63%
17
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:33

  Dr_English написав:moniks Что была за история с эмиграцией запорожца в Коста-Рику? Не могли бы Вы дать ссылку?


Уточняю - "слыхал", а не - "видал" :wink:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:37

  Dr_English написав:Faceless Какие возможны препятствия и ограничения при легализации 50 - 100 куе за рубежом, при обмене криптовалют на фиатные деньги?


Блокировка счета нерезидента в иностранном банке. Правильно? Поэтому "народ" начинает в испаниях и польшах с покупки недвиги :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну шо тут у вас?
Страшно?
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:27

  Чукча2 написав:Ну шо тут у вас?
Страшно?

Та уже даже я впадаю в уныние. Ну не думал я, что прогноз Зебры, под которым я подписался, и в самом деле сбудется. А похоже что сбудется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:31

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфирчик нырнул под соточку. Лайт уверенно идет к отметке 20. Те кто влошились на пике потеряли более 95% капитала. Даже те кто влошился месяц назад потеряли уже 2/3, если не ошибаюсь. Крипта окуенное средство для накопления и сбережения богатства. :mrgreen:
Кто там пенсионные фонды в бетховен зазывал?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:04

airmax78
Ну через 3-5 лет вернется с +200% :)
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
spitfirekdv
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  spitfirekdv написав:Ну через 3-5 лет вернется с +200%


Вера это хорошо, не даёт упасть на колени....
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:59

  spitfirekdv написав:airmax78
Ну через 3-5 лет вернется с +200% :)

+100500% вернятся и всем ходлерам будет по ламбе за счет заведения :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну в 2013-2014 тоже было надувание и сдутие пузыря. Почему не может быть еще через несколько лет?
Дотерпят да, не все.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
spitfirekdv
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:10

  spitfirekdv написав:Ну в 2013-2014 тоже было надувание и сдутие пузыря. Почему не может быть еще через несколько лет?
Дотерпят да, не все.

Потому что о крипте уже узнали все кто хотел.
В этом и был замысел финансовых гениев - впарить цыферки на мониторе всем лохам планеты.
Для этого потребовалось 10 лет и беспрецедентная рекламная компания по всему миру.
Zebra
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