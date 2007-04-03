Додано: Чет 06 гру, 2018 18:06

Ну в 2013-2014 тоже было надувание и сдутие пузыря. Почему не может быть еще через несколько лет?

Дотерпят да, не все.

До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.