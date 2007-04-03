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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 гру, 2018 09:33
Dr_English написав:moniks
Что была за история с эмиграцией запорожца в Коста-Рику? Не могли бы Вы дать ссылку?
Уточняю - "слыхал", а не - "видал"
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moniks
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Додано: Чет 06 гру, 2018 09:37
Dr_English написав:Faceless
Какие возможны препятствия и ограничения при легализации 50 - 100 куе за рубежом, при обмене криптовалют на фиатные деньги?
Блокировка счета нерезидента в иностранном банке. Правильно? Поэтому "народ" начинает в испаниях и польшах с покупки недвиги
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moniks
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:04
Ну шо тут у вас?
Страшно?
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Чукча2
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:27
Чукча2 написав:
Ну шо тут у вас?
Страшно?
Та уже даже я впадаю в уныние. Ну не думал я, что прогноз Зебры, под которым я подписался, и в самом деле сбудется. А похоже что сбудется.
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airmax78
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:31
Эфирчик нырнул под соточку. Лайт уверенно идет к отметке 20. Те кто влошились на пике потеряли более 95% капитала. Даже те кто влошился месяц назад потеряли уже 2/3, если не ошибаюсь. Крипта окуенное средство для накопления и сбережения богатства.
Кто там пенсионные фонды в бетховен зазывал?
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airmax78
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:04
airmax78
Ну через 3-5 лет вернется с +200%
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
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spitfirekdv
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:53
spitfirekdv написав:
Ну через 3-5 лет вернется с +200%
Вера это хорошо, не даёт упасть на колени....
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Чукча2
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Zebra
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:06
Ну в 2013-2014 тоже было надувание и сдутие пузыря. Почему не может быть еще через несколько лет?
Дотерпят да, не все.
До конца 2017 года минимальная цена в сданной беспроблемной новостройке Киева (не пригород) не опустится ниже 14000/м2 за однокомнатную квартиру.
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spitfirekdv
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:10
spitfirekdv написав:
Ну в 2013-2014 тоже было надувание и сдутие пузыря. Почему не может быть еще через несколько лет?
Дотерпят да, не все.
Потому что о крипте уже узнали все кто хотел.
В этом и был замысел финансовых гениев - впарить цыферки на мониторе всем лохам планеты.
Для этого потребовалось 10 лет и беспрецедентная рекламная компания по всему миру.
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