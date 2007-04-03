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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1388138913901391

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 27
1) дно вже було пройдено
7%
2
2) не нижче 3500
4%
1
3) 3250-3499
4%
1
4) 3000-3249
11%
3
5) 2750-2999
7%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
4%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
63%
17
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:24

  Zebra написав:Потому что о крипте уже узнали все кто хотел.

теперь остались еще 90% все кто не хотел
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:32

  barabass написав:
  Zebra написав:Потому что о крипте уже узнали все кто хотел.

теперь остались еще 90% все кто не хотел

у этих денег нет
в 2017 году на всех новостных ресурсах, по телевизору и в газетах писали о биткоине и что будет только дорожать
взули всех
забудьте о 20 000
все лохи планеты ходлят биток и другое овно на пути к этой цифре
$700 млрд необходимо, чтоб выкупить эти циферки на экране - успехов короче :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:08

  Zebra написав:
  barabass написав:
  Zebra написав:Потому что о крипте уже узнали все кто хотел.

теперь остались еще 90% все кто не хотел

у этих денег нет
в 2017 году на всех новостных ресурсах, по телевизору и в газетах писали о биткоине и что будет только дорожать
взули всех
забудьте о 20 000
все лохи планеты ходлят биток и другое овно на пути к этой цифре
$700 млрд необходимо, чтоб выкупить эти циферки на экране - успехов короче :mrgreen:

Теперь мы стоим на пороге периода перехода крипты от инструмента игры в казино к осмслению, что же с ней реально делать и где применить. Я за экосистемы (как и многие другие), где крипта будет играть роль средства обмена и крови этих систем, а блокчейн- систему подвтерждения, верификации и т.п. причем легкомаштабируемую. Пройдет лет пять-десять, пока "эхо доткомов породит гугл, алибабу и амазон". Ждемс....
GADFLY
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:36

  GADFLY написав:Теперь мы стоим на пороге периода перехода крипты от инструмента игры в казино к осмслению, что же с ней реально делать и где применить. Я за экосистемы (как и многие другие), где крипта будет играть роль средства обмена и крови этих систем, а блокчейн- систему подвтерждения, верификации и т.п. причем легкомаштабируемую. Пройдет лет пять-десять, пока "эхо доткомов породит гугл, алибабу и амазон". Ждемс....

Не путайте системы продаж с технологией, даже такой как блокчейн. Криптовалюта в нынешнем ее виде - это мертворожденный младенец, являющийся извращенным побочным продуктом блокчейна. Да, распиаренным по самое не могу, но все же.
А сдернешь с уро.дца налет маркетинга, и окажется, что под ним голый спекулятивный инструмент, не подкрепленный фактически ничем.
Кстати, насчет блокчейна... технологии больше десятка лет, а ее так никуда всерьез и не применили, окромя сети криптовалют. Думаете дальше будет рассвет?
Нет, информационные технологии 21го века имеют свойство устаревать очень быстро.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:59

Кефир нырнул под 95. Ой? Или еще нет?
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:09

  Zebra написав:
  barabass написав:
  Zebra написав:Потому что о крипте уже узнали все кто хотел.

теперь остались еще 90% все кто не хотел

у этих денег нет
в 2017 году на всех новостных ресурсах, по телевизору и в газетах писали о биткоине и что будет только дорожать
взули всех
забудьте о 20 000
все лохи планеты ходлят биток и другое овно на пути к этой цифре
$700 млрд необходимо, чтоб выкупить эти циферки на экране - успехов короче :mrgreen:

Мало хэйта, давайте ещё :mrgreen:
И да, когда-то я подобное уже слышал ;)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:41

Интересно, эстооонская мафия продолжает по прежнему контролировать 70% билетов АО"МММ"? :mrgreen:
jabba
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  #<1 ... 1388138913901391
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