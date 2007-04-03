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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:24
Zebra написав:
Потому что о крипте уже узнали все кто хотел.
теперь остались еще 90% все кто не хотел
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barabass
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:32
barabass написав: Zebra написав:
Потому что о крипте уже узнали все кто хотел.
теперь остались еще 90% все кто не хотел
у этих денег нет
в 2017 году на всех новостных ресурсах, по телевизору и в газетах писали о биткоине и что будет только дорожать
взули всех
забудьте о 20 000
все лохи планеты ходлят биток и другое овно на пути к этой цифре
$700 млрд необходимо, чтоб выкупить эти циферки на экране - успехов короче
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Zebra
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:08
Zebra написав: barabass написав: Zebra написав:
Потому что о крипте уже узнали все кто хотел.
теперь остались еще 90% все кто не хотел
у этих денег нет
в 2017 году на всех новостных ресурсах, по телевизору и в газетах писали о биткоине и что будет только дорожать
взули всех
забудьте о 20 000
все лохи планеты ходлят биток и другое овно на пути к этой цифре
$700 млрд необходимо, чтоб выкупить эти циферки на экране - успехов короче
Теперь мы стоим на пороге периода перехода крипты от инструмента игры в казино к осмслению, что же с ней реально делать и где применить. Я за экосистемы (как и многие другие), где крипта будет играть роль средства обмена и крови этих систем, а блокчейн- систему подвтерждения, верификации и т.п. причем легкомаштабируемую. Пройдет лет пять-десять, пока "эхо доткомов породит гугл, алибабу и амазон". Ждемс....
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GADFLY
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:36
GADFLY написав:
Теперь мы стоим на пороге периода перехода крипты от инструмента игры в казино к осмслению, что же с ней реально делать и где применить. Я за экосистемы (как и многие другие), где крипта будет играть роль средства обмена и крови этих систем, а блокчейн- систему подвтерждения, верификации и т.п. причем легкомаштабируемую. Пройдет лет пять-десять, пока "эхо доткомов породит гугл, алибабу и амазон". Ждемс....
Не путайте системы продаж с технологией, даже такой как блокчейн. Криптовалюта в нынешнем ее виде - это мертворожденный младенец, являющийся извращенным побочным продуктом блокчейна. Да, распиаренным по самое не могу, но все же.
А сдернешь с уро.дца налет маркетинга, и окажется, что под ним голый спекулятивный инструмент, не подкрепленный фактически ничем.
Кстати, насчет блокчейна... технологии больше десятка лет, а ее так никуда всерьез и не применили, окромя сети криптовалют. Думаете дальше будет рассвет?
Нет, информационные технологии 21го века имеют свойство устаревать очень быстро.
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antey1969
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:59
Кефир нырнул под 95. Ой? Или еще нет?
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antey1969
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Додано: Чет 06 гру, 2018 22:09
Zebra написав: barabass написав: Zebra написав:
Потому что о крипте уже узнали все кто хотел.
теперь остались еще 90% все кто не хотел
у этих денег нет
в 2017 году на всех новостных ресурсах, по телевизору и в газетах писали о биткоине и что будет только дорожать
взули всех
забудьте о 20 000
все лохи планеты ходлят биток и другое овно на пути к этой цифре
$700 млрд необходимо, чтоб выкупить эти циферки на экране - успехов короче
Мало хэйта, давайте ещё
И да, когда-то я подобное уже слышал
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phantom_systems
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