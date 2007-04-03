теперь остались еще 90% все кто не хотел
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:24
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:32
у этих денег нет
в 2017 году на всех новостных ресурсах, по телевизору и в газетах писали о биткоине и что будет только дорожать
взули всех
забудьте о 20 000
все лохи планеты ходлят биток и другое овно на пути к этой цифре
$700 млрд необходимо, чтоб выкупить эти циферки на экране - успехов короче
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:08
Теперь мы стоим на пороге периода перехода крипты от инструмента игры в казино к осмслению, что же с ней реально делать и где применить. Я за экосистемы (как и многие другие), где крипта будет играть роль средства обмена и крови этих систем, а блокчейн- систему подвтерждения, верификации и т.п. причем легкомаштабируемую. Пройдет лет пять-десять, пока "эхо доткомов породит гугл, алибабу и амазон". Ждемс....
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:36
Не путайте системы продаж с технологией, даже такой как блокчейн. Криптовалюта в нынешнем ее виде - это мертворожденный младенец, являющийся извращенным побочным продуктом блокчейна. Да, распиаренным по самое не могу, но все же.
А сдернешь с уро.дца налет маркетинга, и окажется, что под ним голый спекулятивный инструмент, не подкрепленный фактически ничем.
Кстати, насчет блокчейна... технологии больше десятка лет, а ее так никуда всерьез и не применили, окромя сети криптовалют. Думаете дальше будет рассвет?
Нет, информационные технологии 21го века имеют свойство устаревать очень быстро.
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:09
Мало хэйта, давайте ещё
И да, когда-то я подобное уже слышал
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:41
Интересно, эстооонская мафия продолжает по прежнему контролировать 70% билетов АО"МММ"?
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:02
Вы по-сути правы, это было глобальное массовое кидалово.
Надо было слушаться Охрименко, он год назад предупреждал.
Хотя идея сама по себе хорошая, но её оседлали наперсточники с большими деньгами. Теперь из-за этого идея криптовалют надолго дискредитированна.
Банкиры потирают руки, еще долго смогут стричь с клиентов комиссии и маржи.
Заодно можно сделать вывод о неспособности людей к децентрализированной самоорганизации. Не могут люди сами управлять своей жизнью без царей, президентов, генсеков, полиции, ФРС, МВФ, ЗОГ, ЦБ и т.д. Вот и попытка глобальной децентрализованной финансовой системы в результате была использована мошенниками для развода лохов.
А ваш совет разумен, буду ему следовать. Когда потерял 3/4, сливаться сейчас, спасая оставшуюся четверть - глупо. Буду надеяться, что в течение года хоть раз поднимется к 6, и как только, так сразу сливаюсь в 0.
У матросов нет стоп-лоссов
Додано: Чет 06 гру, 2018 23:08
Падение сменится отскоком. Ждите.
Фиксация 20-25% убытка как показывает мой опыт тоже не плохо - вполне можно отыграть, риск не оправдал себя. По битку это $4800-5000 за штуку при входе на $6000.
Как по мне ждать $4800-5000 можно в краткосрок.
$6000 может растянуться дольше, года 2 даже, уж сильно что то льют биток.
Казино не закрывается, просто посетителей становится меньше, но будут еще праздники.
Когда то по совету jabba слил золото по $1350. И давно те деньги прокрутил и приумножил. А так бы до сих пор сидел усреднялся или ждал заветных $1650 за унцию для выхода в ноль.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:22
По поводу блокчейна
Из Вики
"В 1990 году сеть ARPANET прекратила своё существование, полностью проиграв конкуренцию NSFNet. В том же году было зафиксировано первое подключение к интернету по телефонной линии (т. н. «дозво́н», англ. dialup access).
В 1991 году Всемирная паутина стала общедоступна в интернете, а в 1993 году появился знаменитый веб-браузер NCSA Mosaic. Всемирная паутина набирала популярность."
Дальше віводі делаем сами.
По поводу технологий и системы продаж- я за технологию)) А Биткоин и Ко- это как протоколы для интернета или что-то около того. Без них сеть не существовала бы. Ведь Эфир и тот же Рипл задумывались для большего. Просто пока себя еще не нашли..
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