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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1389139013911392>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 27
1) дно вже було пройдено
7%
2
2) не нижче 3500
4%
1
3) 3250-3499
4%
1
4) 3000-3249
11%
3
5) 2750-2999
7%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
4%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
63%
17
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:24

  Zebra написав:Потому что о крипте уже узнали все кто хотел.

теперь остались еще 90% все кто не хотел
barabass
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:32

  barabass написав:
  Zebra написав:Потому что о крипте уже узнали все кто хотел.

теперь остались еще 90% все кто не хотел

у этих денег нет
в 2017 году на всех новостных ресурсах, по телевизору и в газетах писали о биткоине и что будет только дорожать
взули всех
забудьте о 20 000
все лохи планеты ходлят биток и другое овно на пути к этой цифре
$700 млрд необходимо, чтоб выкупить эти циферки на экране - успехов короче :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:08

  Zebra написав:
  barabass написав:
  Zebra написав:Потому что о крипте уже узнали все кто хотел.

теперь остались еще 90% все кто не хотел

у этих денег нет
в 2017 году на всех новостных ресурсах, по телевизору и в газетах писали о биткоине и что будет только дорожать
взули всех
забудьте о 20 000
все лохи планеты ходлят биток и другое овно на пути к этой цифре
$700 млрд необходимо, чтоб выкупить эти циферки на экране - успехов короче :mrgreen:

Теперь мы стоим на пороге периода перехода крипты от инструмента игры в казино к осмслению, что же с ней реально делать и где применить. Я за экосистемы (как и многие другие), где крипта будет играть роль средства обмена и крови этих систем, а блокчейн- систему подвтерждения, верификации и т.п. причем легкомаштабируемую. Пройдет лет пять-десять, пока "эхо доткомов породит гугл, алибабу и амазон". Ждемс....
GADFLY
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:36

  GADFLY написав:Теперь мы стоим на пороге периода перехода крипты от инструмента игры в казино к осмслению, что же с ней реально делать и где применить. Я за экосистемы (как и многие другие), где крипта будет играть роль средства обмена и крови этих систем, а блокчейн- систему подвтерждения, верификации и т.п. причем легкомаштабируемую. Пройдет лет пять-десять, пока "эхо доткомов породит гугл, алибабу и амазон". Ждемс....

Не путайте системы продаж с технологией, даже такой как блокчейн. Криптовалюта в нынешнем ее виде - это мертворожденный младенец, являющийся извращенным побочным продуктом блокчейна. Да, распиаренным по самое не могу, но все же.
А сдернешь с уро.дца налет маркетинга, и окажется, что под ним голый спекулятивный инструмент, не подкрепленный фактически ничем.
Кстати, насчет блокчейна... технологии больше десятка лет, а ее так никуда всерьез и не применили, окромя сети криптовалют. Думаете дальше будет рассвет?
Нет, информационные технологии 21го века имеют свойство устаревать очень быстро.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:59

Кефир нырнул под 95. Ой? Или еще нет?
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:09

  Zebra написав:
  barabass написав:
  Zebra написав:Потому что о крипте уже узнали все кто хотел.

теперь остались еще 90% все кто не хотел

у этих денег нет
в 2017 году на всех новостных ресурсах, по телевизору и в газетах писали о биткоине и что будет только дорожать
взули всех
забудьте о 20 000
все лохи планеты ходлят биток и другое овно на пути к этой цифре
$700 млрд необходимо, чтоб выкупить эти циферки на экране - успехов короче :mrgreen:

Мало хэйта, давайте ещё :mrgreen:
И да, когда-то я подобное уже слышал ;)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:41

Интересно, эстооонская мафия продолжает по прежнему контролировать 70% билетов АО"МММ"? :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:02

  Zebra написав:В этом и был замысел финансовых гениев - впарить цыферки на мониторе всем лохам планеты.
Для этого потребовалось 10 лет и беспрецедентная рекламная компания по всему миру.

Вы по-сути правы, это было глобальное массовое кидалово.
Надо было слушаться Охрименко, он год назад предупреждал.
Хотя идея сама по себе хорошая, но её оседлали наперсточники с большими деньгами. Теперь из-за этого идея криптовалют надолго дискредитированна.
Банкиры потирают руки, еще долго смогут стричь с клиентов комиссии и маржи.

Заодно можно сделать вывод о неспособности людей к децентрализированной самоорганизации. Не могут люди сами управлять своей жизнью без царей, президентов, генсеков, полиции, ФРС, МВФ, ЗОГ, ЦБ и т.д. Вот и попытка глобальной децентрализованной финансовой системы в результате была использована мошенниками для развода лохов.

А ваш совет разумен, буду ему следовать. Когда потерял 3/4, сливаться сейчас, спасая оставшуюся четверть - глупо. Буду надеяться, что в течение года хоть раз поднимется к 6, и как только, так сразу сливаюсь в 0.
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:08

  Tegularius написав:А ваш совет разумен, буду ему следовать. Когда потерял 3/4, сливаться сейчас, спасая оставшуюся четверть - глупо. Буду надеяться, что в течение года хоть раз поднимется к 6, и как только, так сразу сливаюсь в 0.

Падение сменится отскоком. Ждите.
Фиксация 20-25% убытка как показывает мой опыт тоже не плохо - вполне можно отыграть, риск не оправдал себя. По битку это $4800-5000 за штуку при входе на $6000.
Как по мне ждать $4800-5000 можно в краткосрок.
$6000 может растянуться дольше, года 2 даже, уж сильно что то льют биток.
Казино не закрывается, просто посетителей становится меньше, но будут еще праздники.

Когда то по совету jabba слил золото по $1350. И давно те деньги прокрутил и приумножил. А так бы до сих пор сидел усреднялся или ждал заветных $1650 за унцию для выхода в ноль.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:22

  antey1969 написав:
  GADFLY написав:Теперь мы стоим на пороге периода перехода крипты от инструмента игры в казино к осмслению, что же с ней реально делать и где применить. Я за экосистемы (как и многие другие), где крипта будет играть роль средства обмена и крови этих систем, а блокчейн- систему подвтерждения, верификации и т.п. причем легкомаштабируемую. Пройдет лет пять-десять, пока "эхо доткомов породит гугл, алибабу и амазон". Ждемс....

Не путайте системы продаж с технологией, даже такой как блокчейн. Криптовалюта в нынешнем ее виде - это мертворожденный младенец, являющийся извращенным побочным продуктом блокчейна. Да, распиаренным по самое не могу, но все же.
А сдернешь с уро.дца налет маркетинга, и окажется, что под ним голый спекулятивный инструмент, не подкрепленный фактически ничем.
Кстати, насчет блокчейна... технологии больше десятка лет, а ее так никуда всерьез и не применили, окромя сети криптовалют. Думаете дальше будет рассвет?
Нет, информационные технологии 21го века имеют свойство устаревать очень быстро.

По поводу блокчейна
Из Вики
"В 1990 году сеть ARPANET прекратила своё существование, полностью проиграв конкуренцию NSFNet. В том же году было зафиксировано первое подключение к интернету по телефонной линии (т. н. «дозво́н», англ. dialup access).

В 1991 году Всемирная паутина стала общедоступна в интернете, а в 1993 году появился знаменитый веб-браузер NCSA Mosaic. Всемирная паутина набирала популярность."
Дальше віводі делаем сами.
По поводу технологий и системы продаж- я за технологию)) А Биткоин и Ко- это как протоколы для интернета или что-то около того. Без них сеть не существовала бы. Ведь Эфир и тот же Рипл задумывались для большего. Просто пока себя еще не нашли..
GADFLY
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