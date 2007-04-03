Додано: Чет 06 гру, 2018 23:02

Zebra написав: В этом и был замысел финансовых гениев - впарить цыферки на мониторе всем лохам планеты.

Для этого потребовалось 10 лет и беспрецедентная рекламная компания по всему миру. В этом и был замысел финансовых гениев - впарить цыферки на мониторе всем лохам планеты.Для этого потребовалось 10 лет и беспрецедентная рекламная компания по всему миру.

Вы по-сути правы, это было глобальное массовое кидалово.Надо было слушаться Охрименко, он год назад предупреждал.Хотя идея сама по себе хорошая, но её оседлали наперсточники с большими деньгами. Теперь из-за этого идея криптовалют надолго дискредитированна.Банкиры потирают руки, еще долго смогут стричь с клиентов комиссии и маржи.Заодно можно сделать вывод о неспособности людей к децентрализированной самоорганизации. Не могут люди сами управлять своей жизнью без царей, президентов, генсеков, полиции, ФРС, МВФ, ЗОГ, ЦБ и т.д. Вот и попытка глобальной децентрализованной финансовой системы в результате была использована мошенниками для развода лохов.А ваш совет разумен, буду ему следовать. Когда потерял 3/4, сливаться сейчас, спасая оставшуюся четверть - глупо. Буду надеяться, что в течение года хоть раз поднимется к 6, и как только, так сразу сливаюсь в 0.