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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1389139013911392

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 27
1) дно вже було пройдено
7%
2
2) не нижче 3500
4%
1
3) 3250-3499
4%
1
4) 3000-3249
11%
3
5) 2750-2999
7%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
4%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
63%
17
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:27

  GADFLY написав: Ведь Эфир и тот же Рипл задумывались для большего. Просто пока себя еще не нашли..

Наперстки тоже задумывались для того, чтобы было удобнее шить.
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:29

  Tegularius написав:
  GADFLY написав: Ведь Эфир и тот же Рипл задумывались для большего. Просто пока себя еще не нашли..

Наперстки тоже задумывались для того, чтобы было удобнее шить.

Так и я об этом же!!! Вот, пока нашлось более простое применение...
GADFLY
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