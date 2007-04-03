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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:27
GADFLY написав:
Ведь Эфир и тот же Рипл задумывались для большего. Просто пока себя еще не нашли..
Наперстки тоже задумывались для того, чтобы было удобнее шить.
У матросов нет стоп-лоссов
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:29
Tegularius написав: GADFLY написав:
Ведь Эфир и тот же Рипл задумывались для большего. Просто пока себя еще не нашли..
Наперстки тоже задумывались для того, чтобы было удобнее шить.
Так и я об этом же!!! Вот, пока нашлось более простое применение...
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GADFLY
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