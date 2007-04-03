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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:27
GADFLY написав:
Ведь Эфир и тот же Рипл задумывались для большего. Просто пока себя еще не нашли..
Наперстки тоже задумывались для того, чтобы было удобнее шить.
У матросов нет стоп-лоссов
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Tegularius
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:29
Tegularius написав: GADFLY написав:
Ведь Эфир и тот же Рипл задумывались для большего. Просто пока себя еще не нашли..
Наперстки тоже задумывались для того, чтобы было удобнее шить.
Так и я об этом же!!! Вот, пока нашлось более простое применение...
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:02
Vitl написав:BitZoneUa
Знаешь ли, я этого дерьма перечитал и пересмотрел в миллион раз больше тебя.Ты здесь будешь опплёван, т к местный контингент более подкованный, чем ты думал.Ты не поленись и прочти тему немного сначала, увидишь кто какое отношение к крипте имеет.Реально из сторонников крипты здесь остались трейдеры и немного майнеров.Т е только те люди, кот научились на ней зарабатывать.А рассказы о счастливом будущем оставь при себе.
я трошки нанотрейдер, і наномайнер, і наноходлер...
при даній ціні кефіра, ... хіба це заробіток... так собі, забавка.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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