Наперстки тоже задумывались для того, чтобы было удобнее шить.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:27
Наперстки тоже задумывались для того, чтобы было удобнее шить.
У матросов нет стоп-лоссов
Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:29
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:02
я трошки нанотрейдер, і наномайнер, і наноходлер...
при даній ціні кефіра, ... хіба це заробіток... так собі, забавка.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Якщо подивитись як змінюється кількість підприємців, які вирішили продавати свій товар за біткоїни з плином часу - вона постійно збільшується, незважаючи на падіння курсу і волатильність.
За даними coinmap.org з січня 2013 по грудень 2018, кількість торгових точок в яких можна розплатитись біткоїном по всьому світу, зросла від 0 до 14000+ Звичайно, ці дані не відображують реальну картину. Реальна картина разів в 10, а то і в 100 масштабніша.
І от вам граф, за даними coinmap якого у них нема - Кількість підприємців які приймають біткоїни за свій товар збільшується (і я серед них, навіть -20% якщо оплата в бітках).
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Интересно читать, когда тут пишут всепропало)))
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Стосовно того, скільки втратили холдери за останній рік... а за два, а за три?
Торгувати на біржі це одне, а холдити - це інше. То давайте подивимось, скільки втратили холдери за останній рік.
Розрахунки з 10.01.2018 можна знайти в гугл таблиці:
Якщо ви скопіюєте цю таблицю собі на диск, то зможете погратись, змінюючи значення в білих ячейках шапки таблиці:
Дата початку інвестицій (Початок);
Відсоток вашої З/П від середньої по Україні;
Відсоток від З/П для інвестицій в Біткоїн.
Розрахунки з врахуванням поточного курсу на дату інвестиції. Розрахунок закінчується на останньому місяці, за який є дані по середній заробітній платі.
Звісно, якщо останній рік спадаючий ринок, інвестувавши в біткоїн, ви будете в мінусі на даний момент, але що буде завтра, через тиждень, місяць, рік?
Що думали інвестори на початку 2014? Вони були в тій самій ситуації, як і зараз. Хіба було помилкою, купувати біткоїни на довгий строк по 1000 баксів на початку 2014?.. Хіба буде помилкою, 5% від свого щомісячного прибутку, інвестувати сьогодні в біткоїн?..
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:37
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
0.001% від кількості й 0.0001% за оборотом? Досягнення
Тоговці якщо й долають можливість оплати криптою, то тільки як додаткову альтернативу "а може хтось схоче", з метою одразу обміняти на справжні гроші й перекласти всі ризики й витрати на лоха-покупця, тому це ніколи не вигідно.
По суті немає як такого сегменту торгівлі за крипту, це суто забавка для вузької аудиторії
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