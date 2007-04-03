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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1389139013911392

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 27
1) дно вже було пройдено
7%
2
2) не нижче 3500
4%
1
3) 3250-3499
4%
1
4) 3000-3249
11%
3
5) 2750-2999
7%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
4%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
63%
17
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:27

  GADFLY написав: Ведь Эфир и тот же Рипл задумывались для большего. Просто пока себя еще не нашли..

Наперстки тоже задумывались для того, чтобы было удобнее шить.
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:29

  Tegularius написав:
  GADFLY написав: Ведь Эфир и тот же Рипл задумывались для большего. Просто пока себя еще не нашли..

Наперстки тоже задумывались для того, чтобы было удобнее шить.

Так и я об этом же!!! Вот, пока нашлось более простое применение...
GADFLY
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:02

  Vitl написав:BitZoneUa

Знаешь ли, я этого дерьма перечитал и пересмотрел в миллион раз больше тебя.Ты здесь будешь опплёван, т к местный контингент более подкованный, чем ты думал.Ты не поленись и прочти тему немного сначала, увидишь кто какое отношение к крипте имеет.Реально из сторонников крипты здесь остались трейдеры и немного майнеров.Т е только те люди, кот научились на ней зарабатывать.А рассказы о счастливом будущем оставь при себе.

я трошки нанотрейдер, і наномайнер, і наноходлер...
при даній ціні кефіра, ... хіба це заробіток... так собі, забавка.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Якщо подивитись як змінюється кількість підприємців, які вирішили продавати свій товар за біткоїни з плином часу - вона постійно збільшується, незважаючи на падіння курсу і волатильність.

За даними coinmap.org з січня 2013 по грудень 2018, кількість торгових точок в яких можна розплатитись біткоїном по всьому світу, зросла від 0 до 14000+ Звичайно, ці дані не відображують реальну картину. Реальна картина разів в 10, а то і в 100 масштабніша.

І от вам граф, за даними coinmap якого у них нема - Кількість підприємців які приймають біткоїни за свій товар збільшується (і я серед них, навіть -20% якщо оплата в бітках).

Зображення
BitZoneUa
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Интересно читать, когда тут пишут всепропало)))

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sarb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Стосовно того, скільки втратили холдери за останній рік... а за два, а за три?

Торгувати на біржі це одне, а холдити - це інше. То давайте подивимось, скільки втратили холдери за останній рік.

Розрахунки з 10.01.2018 можна знайти в гугл таблиці:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

Якщо ви скопіюєте цю таблицю собі на диск, то зможете погратись, змінюючи значення в білих ячейках шапки таблиці:
Дата початку інвестицій (Початок);
Відсоток вашої З/П від середньої по Україні;
Відсоток від З/П для інвестицій в Біткоїн.

Розрахунки з врахуванням поточного курсу на дату інвестиції. Розрахунок закінчується на останньому місяці, за який є дані по середній заробітній платі.

Звісно, якщо останній рік спадаючий ринок, інвестувавши в біткоїн, ви будете в мінусі на даний момент, але що буде завтра, через тиждень, місяць, рік?
Що думали інвестори на початку 2014? Вони були в тій самій ситуації, як і зараз. Хіба було помилкою, купувати біткоїни на довгий строк по 1000 баксів на початку 2014?.. Хіба буде помилкою, 5% від свого щомісячного прибутку, інвестувати сьогодні в біткоїн?..
BitZoneUa
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

BitZoneUa написав:Якщо подивитись як змінюється кількість підприємців, які вирішили продавати свій товар за біткоїни з плином часу - вона постійно збільшується, незважаючи на падіння курсу і волатильність.

За даними coinmap.org з січня 2013 по грудень 2018, кількість торгових точок в яких можна розплатитись біткоїном по всьому світу, зросла від 0 до 14000+ Звичайно, ці дані не відображують реальну картину. Реальна картина разів в 10, а то і в 100 масштабніша.

І от вам граф, за даними coinmap якого у них нема - Кількість підприємців які приймають біткоїни за свій товар збільшується (і я серед них, навіть -20% якщо оплата в бітках).

Зображення
0.001% від кількості й 0.0001% за оборотом? Досягнення
Тоговці якщо й долають можливість оплати криптою, то тільки як додаткову альтернативу "а може хтось схоче", з метою одразу обміняти на справжні гроші й перекласти всі ризики й витрати на лоха-покупця, тому це ніколи не вигідно.
По суті немає як такого сегменту торгівлі за крипту, це суто забавка для вузької аудиторії
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:44

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