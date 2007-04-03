Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:33

Стосовно того, скільки втратили холдери за останній рік... а за два, а за три?Торгувати на біржі це одне, а холдити - це інше. То давайте подивимось, скільки втратили холдери за останній рік.Розрахунки з 10.01.2018 можна знайти в гугл таблиці:Якщо ви скопіюєте цю таблицю собі на диск, то зможете погратись, змінюючи значення в білих ячейках шапки таблиці:Дата початку інвестицій (Початок);Відсоток вашої З/П від середньої по Україні;Відсоток від З/П для інвестицій в Біткоїн.Розрахунки з врахуванням поточного курсу на дату інвестиції. Розрахунок закінчується на останньому місяці, за який є дані по середній заробітній платі.Звісно, якщо останній рік спадаючий ринок, інвестувавши в біткоїн, ви будете в мінусі на даний момент, але що буде завтра, через тиждень, місяць, рік?Що думали інвестори на початку 2014? Вони були в тій самій ситуації, як і зараз. Хіба було помилкою, купувати біткоїни на довгий строк по 1000 баксів на початку 2014?.. Хіба буде помилкою, 5% від свого щомісячного прибутку, інвестувати сьогодні в біткоїн?..