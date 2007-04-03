BitZoneUa написав:Реальна картина на порядки масштабніша.
Я й привів цифри навіть з урахуванням що воно більше на два порядки
BitZoneUa написав:Дайте відповідь самі собі: Чи відмовлюсь я від оплати біткоїнами за свою роботу?
Я (ми) працював з людиною, з закордону, яка за свою роботу приймала тільки біткоїни. Чому? Бо ж*** з переказом грошей через банківську систему з України в іншу країну. І в нашому випадку, оплата біткоїнами була єдиним прийнятним варіантом для всіх учасників угоди. Банківська система не витримала конкуренції... це реальність підтверджена досвідом.
*facepalm* То не банківська систама не витримала конкуренції, то просто хтось за кордоном не хоче платити податки. Або руки кривенькі
О как все запели то... А год назад кто то вроде с фиата ёлочку собирался делать. Да сжечь её. Не помню, что то критических возражений по этому вопросу Что ж поменялось то?
Поменялось ВСЁ. Эфирчик уже ниже 90 баксов. С 1400 в январе. Это эпикфейл. Эфирных хомяков разорили. Риппл - 29 центов vs 2.88 долл. США на пике - кто-то сделал -ХХ. На этом фоне бетховен еще неплохо выглядит, хотя и уверенно валится к таргету. Похоже на то, что весь рост 2017го года может быть обнулен.