RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1391139213931394>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7 5 27
1) дно вже було пройдено
7%
2
2) не нижче 3500
4%
1
3) 3250-3499
4%
1
4) 3000-3249
11%
3
5) 2750-2999
7%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
4%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
63%
17
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  BitZoneUa написав:Реальна картина на порядки масштабніша.

Я й привів цифри навіть з урахуванням що воно більше на два порядки :mrgreen:
  BitZoneUa написав:Дайте відповідь самі собі: Чи відмовлюсь я від оплати біткоїнами за свою роботу?

Я (ми) працював з людиною, з закордону, яка за свою роботу приймала тільки біткоїни. Чому? Бо ж*** з переказом грошей через банківську систему з України в іншу країну. І в нашому випадку, оплата біткоїнами була єдиним прийнятним варіантом для всіх учасників угоди. Банківська система не витримала конкуренції... це реальність підтверджена досвідом.

*facepalm*
То не банківська систама не витримала конкуренції, то просто хтось за кордоном не хоче платити податки. Або руки кривенькі
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22851
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 5150 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:05

Великое криптовалютное мошенничество


О как все запели то...
А год назад кто то вроде с фиата ёлочку собирался делать. Да сжечь её. Не помню, что то критических возражений по этому вопросу :lol: Что ж поменялось то?
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1384
З нами з: 13.07.16
Подякував: 217 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:45

  lrs7719 написав:
Великое криптовалютное мошенничество


О как все запели то...
А год назад кто то вроде с фиата ёлочку собирался делать. Да сжечь её. Не помню, что то критических возражений по этому вопросу :lol: Что ж поменялось то?

Поменялось ВСЁ.
Эфирчик уже ниже 90 баксов. С 1400 в январе. Это эпикфейл. Эфирных хомяков разорили. Риппл - 29 центов vs 2.88 долл. США на пике - кто-то сделал -ХХ. На этом фоне бетховен еще неплохо выглядит, хотя и уверенно валится к таргету. Похоже на то, что весь рост 2017го года может быть обнулен.
airmax78
 
Повідомлень: 27040
З нами з: 25.10.12
Подякував: 701 раз.
Подякували: 3002 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

нахапался эфира по 92 бакса, но решил не стопить.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6451
З нами з: 21.09.12
Подякував: 479 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:38

  lrs7719 написав:
Великое криптовалютное мошенничество


О как все запели то...
А год назад кто то вроде с фиата ёлочку собирался делать. Да сжечь её. Не помню, что то критических возражений по этому вопросу :lol: Что ж поменялось то?

ничего не поменялось.
пока гэп до 2500 не закроется, хомякам, возомнивших себя быками, светит только солнце в окошке...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13383
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1801 раз.
Подякували: 3772 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тем временем в новые стейблкоины стремительно заводят деньги. Более всего в стейблкоины из США.

4 декабря у Gemini USD было 45 млн на счетах. Сейчас уже 74 млн.

Все таки фиат не выводят, а накапливают, сливают и ждут перезакупа. Так что вечеринка под названием "дохлая кошка" еще впереди.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6451
З нами з: 21.09.12
Подякував: 479 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:05

  Zebra написав:нахапался эфира по 92 бакса, но решил не стопить.

Не торопитесь закупаться.
Рост или памп битка в 11-м до $170 был сдут до предыдущей кульминации в $30, а памп до $1175 был слит до предыдущей кульминации в $170.
Если логика не поменяется - дно в районе предыдушей кульминации, это - $1200, это не так далеко, как может показаться на первый взгляд.
andrein
 
Повідомлень: 209
З нами з: 21.10.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:10

  andrein написав:
  Zebra написав:нахапался эфира по 92 бакса, но решил не стопить.

Не торопитесь закупаться.
Рост или памп битка в 11-м до $170 был сдут до предыдущей кульминации в $30, а памп до $1175 был слит до предыдущей кульминации в $170.
Если логика не поменяется - дно в районе предыдушей кульминации, это - $1200, это не так далеко, как может показаться на первый взгляд.

Каждый решает сам как трейдить, вхожу ж не на всю котлету, и не по 1200 за штуку эфира.
Буду лесенкой подбирать вплоть до 30 баксов. Но уже как то слабо верю, что ниже эфир просядет. Вижу перспективы прыжка дохлой кошкли в район 125 как минимум. А если повезет, то и все 140.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6451
З нами з: 21.09.12
Подякував: 479 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

по эфиру на бирже битфайнекс рекордное количество шортов, аж 400 тысяч.
по любому им придется рано или поздно их закрывать, и это потенциальный спрос.
а сколько шортят еще на других площадках, Уолл-стрит через внебиржевые займы...

https://ru.tradingview.com/chart/ZUZ6lwQE/
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 07 гру, 2018 17:20, всього редагувалось 2 разів.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6451
З нами з: 21.09.12
Подякував: 479 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:20

Пока что , с учетом украинской розетки, себестоимость битка 1900 Usd. Не вижу смысла закупаться выше чем 2000 USD за биток.
andrein
 
Повідомлень: 209
З нами з: 21.10.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1391139213931394>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 7068, 7069, 7070
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
70695 170961305
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 17:51
twin
Валютный рынок в мире 1 ... 650, 651, 652
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6511 1377038
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 09:56
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 39499
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.