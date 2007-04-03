BitZoneUa написав:Реальна картина на порядки масштабніша.
Я й привів цифри навіть з урахуванням що воно більше на два порядки
BitZoneUa написав:Дайте відповідь самі собі: Чи відмовлюсь я від оплати біткоїнами за свою роботу?
Я (ми) працював з людиною, з закордону, яка за свою роботу приймала тільки біткоїни. Чому? Бо ж*** з переказом грошей через банківську систему з України в іншу країну. І в нашому випадку, оплата біткоїнами була єдиним прийнятним варіантом для всіх учасників угоди. Банківська система не витримала конкуренції... це реальність підтверджена досвідом.
*facepalm* То не банківська систама не витримала конкуренції, то просто хтось за кордоном не хоче платити податки. Або руки кривенькі
О как все запели то... А год назад кто то вроде с фиата ёлочку собирался делать. Да сжечь её. Не помню, что то критических возражений по этому вопросу Что ж поменялось то?
Поменялось ВСЁ. Эфирчик уже ниже 90 баксов. С 1400 в январе. Это эпикфейл. Эфирных хомяков разорили. Риппл - 29 центов vs 2.88 долл. США на пике - кто-то сделал -ХХ. На этом фоне бетховен еще неплохо выглядит, хотя и уверенно валится к таргету. Похоже на то, что весь рост 2017го года может быть обнулен.
Zebra написав:нахапался эфира по 92 бакса, но решил не стопить.
Не торопитесь закупаться. Рост или памп битка в 11-м до $170 был сдут до предыдущей кульминации в $30, а памп до $1175 был слит до предыдущей кульминации в $170. Если логика не поменяется - дно в районе предыдушей кульминации, это - $1200, это не так далеко, как может показаться на первый взгляд.
Zebra написав:нахапался эфира по 92 бакса, но решил не стопить.
Не торопитесь закупаться. Рост или памп битка в 11-м до $170 был сдут до предыдущей кульминации в $30, а памп до $1175 был слит до предыдущей кульминации в $170. Если логика не поменяется - дно в районе предыдушей кульминации, это - $1200, это не так далеко, как может показаться на первый взгляд.
Каждый решает сам как трейдить, вхожу ж не на всю котлету, и не по 1200 за штуку эфира. Буду лесенкой подбирать вплоть до 30 баксов. Но уже как то слабо верю, что ниже эфир просядет. Вижу перспективы прыжка дохлой кошкли в район 125 как минимум. А если повезет, то и все 140.
по эфиру на бирже битфайнекс рекордное количество шортов, аж 400 тысяч. по любому им придется рано или поздно их закрывать, и это потенциальный спрос. а сколько шортят еще на других площадках, Уолл-стрит через внебиржевые займы...