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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:36
andrein написав:
Пока что , с учетом украинской розетки, себестоимость битка 1900 Usd. Не вижу смысла закупаться выше чем 2000 USD за биток.
Это нереальная стоимость. В Украине цена электроэнергии искусственно занижена и будет очень сильно расти в ближайшее время.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:47
andrein написав: Zebra написав:
нахапался эфира по 92 бакса, но решил не стопить.
Не торопитесь закупаться.
Рост или памп битка в 11-м до $170 был сдут до предыдущей кульминации в $30, а памп до $1175 был слит до предыдущей кульминации в $170.
Если логика не поменяется - дно в районе предыдушей кульминации, это - $1200, это не так далеко, как может показаться на первый взгляд.
В 11-м едва $20 пробили, это было весной 13-го. На фоне кипрского кидалова офшорных барыг и неудачных манипуляций Гокса. И в том же году пробили $1000.
andrein написав:
Пока что , с учетом украинской розетки, себестоимость битка 1900 Usd. Не вижу смысла закупаться выше чем 2000 USD за биток.
Скоро розетка подорожает. Планы приравнять население ко 2 классу промышленных потребителей никто не отменял.
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