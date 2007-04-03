Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:23

osafly написав: Zebra

Вы простите о каких сроках говорите,в обозримом будующем?? 4800 до НГ или сразу после??Мне кажется-это фантастика.Нет,конечно 4800 мы увидим....но вот когда??В апреле?В мае? Вы простите о каких сроках говорите,в обозримом будующем?? 4800 до НГ или сразу после??Мне кажется-это фантастика.Нет,конечно 4800 мы увидим....но вот когда??В апреле?В мае?

до нового года я придерживаюсь своих прогнозов 3000-4000 на конец года4800 вижу в 2019 точно будет, хотя бы на том факте, что грядет уполовинивание вознаграждения, ежедневно вместо 1800 биткоинов будет добываться 900фантастикой для многих был такой слив, но он же состоялся, так и прострел на 4800 состоитсяэфир я сравниваю с лайткоином, когда он ни с того ни с сего после падения с 23 долларов стрельнул в 2015 году с 2 до 12 доллароввсе будет, запаситесь терпением и расставляйте ордера - цель по эфиру 120-140 как пить датьвы думаете этот слив тотальный, на самом деле тут много шортов, в том числе внебиржевых - писали же не так давно, что фонд раздал разных монет на Уолл-стритт на $2 млрд для шорта