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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1391139213931394

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 29
1) дно вже було пройдено
7%
2
2) не нижче 3500
3%
1
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
10%
3
5) 2750-2999
7%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
66%
19
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:36

  andrein написав:Пока что , с учетом украинской розетки, себестоимость битка 1900 Usd. Не вижу смысла закупаться выше чем 2000 USD за биток.

Это нереальная стоимость. В Украине цена электроэнергии искусственно занижена и будет очень сильно расти в ближайшее время.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:47

  andrein написав:
  Zebra написав:нахапался эфира по 92 бакса, но решил не стопить.

Не торопитесь закупаться.
Рост или памп битка в 11-м до $170 был сдут до предыдущей кульминации в $30, а памп до $1175 был слит до предыдущей кульминации в $170.
Если логика не поменяется - дно в районе предыдушей кульминации, это - $1200, это не так далеко, как может показаться на первый взгляд.

В 11-м едва $20 пробили, это было весной 13-го. На фоне кипрского кидалова офшорных барыг и неудачных манипуляций Гокса. И в том же году пробили $1000.

  andrein написав:Пока что , с учетом украинской розетки, себестоимость битка 1900 Usd. Не вижу смысла закупаться выше чем 2000 USD за биток.

Скоро розетка подорожает. Планы приравнять население ко 2 классу промышленных потребителей никто не отменял.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На битфайнексе закончился эфир для маржиналки. Вшортили на 440 тысяч штук. Эта вся масса накопилась для шорт сквиза. Ждемс.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:33

  airmax78 написав:
  andrein написав:Пока что , с учетом украинской розетки, себестоимость битка 1900 Usd. Не вижу смысла закупаться выше чем 2000 USD за биток.

Это нереальная стоимость. В Украине цена электроэнергии искусственно занижена и будет очень сильно расти в ближайшее время.

Конечно, если уголь возить с Пенсильвании, то скоро к розетке страшно подходить будет. :)

Коммуналка - в туалет теперь ходим в Макдональдс | Вечерний Квартал 19.11.2016
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:58

  Zebra написав:На битфайнексе закончился эфир для маржиналки. Вшортили на 440 тысяч штук. Эта вся масса накопилась для шорт сквиза. Ждемс.


И до какой цифры по Вашему будет отскок??Упадем до 3тыс,не много осталось,потом отскочим на 3500-3600?Я лично к этому эфиру вообще питаю антипатию...прям кушать не могу :D
osafly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:12

  osafly написав:
  Zebra написав:На битфайнексе закончился эфир для маржиналки. Вшортили на 440 тысяч штук. Эта вся масса накопилась для шорт сквиза. Ждемс.


И до какой цифры по Вашему будет отскок??Упадем до 3тыс,не много осталось,потом отскочим на 3500-3600?Я лично к этому эфиру вообще питаю антипатию...прям кушать не могу :D

эфир стрельнет сильнее
биток вижу 4800 в обозримом будущем
есть еще теория, что можем на 5500 сходить, т.к. на этом уровне не было серьезных никогда обьемов торгов, а рынок движется всегда по пути наименьшего сопротивления. Вот 6000 уже железобетонный уровень. Пробить малореально, как сначала этим уровнем стало 10 000, потом 8000.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:18

Zebra
Вы простите о каких сроках говорите,в обозримом будующем?? 4800 до НГ или сразу после??Мне кажется-это фантастика.Нет,конечно 4800 мы увидим....но вот когда??В апреле?В мае?
osafly
 
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