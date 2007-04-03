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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:36
andrein написав:
Пока что , с учетом украинской розетки, себестоимость битка 1900 Usd. Не вижу смысла закупаться выше чем 2000 USD за биток.
Это нереальная стоимость. В Украине цена электроэнергии искусственно занижена и будет очень сильно расти в ближайшее время.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:47
andrein написав: Zebra написав:
нахапался эфира по 92 бакса, но решил не стопить.
Не торопитесь закупаться.
Рост или памп битка в 11-м до $170 был сдут до предыдущей кульминации в $30, а памп до $1175 был слит до предыдущей кульминации в $170.
Если логика не поменяется - дно в районе предыдушей кульминации, это - $1200, это не так далеко, как может показаться на первый взгляд.
В 11-м едва $20 пробили, это было весной 13-го. На фоне кипрского кидалова офшорных барыг и неудачных манипуляций Гокса. И в том же году пробили $1000.
andrein написав:
Пока что , с учетом украинской розетки, себестоимость битка 1900 Usd. Не вижу смысла закупаться выше чем 2000 USD за биток.
Скоро розетка подорожает. Планы приравнять население ко 2 классу промышленных потребителей никто не отменял.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:28
На битфайнексе закончился эфир для маржиналки. Вшортили на 440 тысяч штук. Эта вся масса накопилась для шорт сквиза. Ждемс.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:33
airmax78 написав: andrein написав:
Пока что , с учетом украинской розетки, себестоимость битка 1900 Usd. Не вижу смысла закупаться выше чем 2000 USD за биток.
Это нереальная стоимость. В Украине цена электроэнергии искусственно занижена и будет очень сильно расти в ближайшее время.
Конечно, если уголь возить с Пенсильвании, то скоро к розетке страшно подходить будет.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:58
Zebra написав:
На битфайнексе закончился эфир для маржиналки. Вшортили на 440 тысяч штук. Эта вся масса накопилась для шорт сквиза. Ждемс.
И до какой цифры по Вашему будет отскок??Упадем до 3тыс,не много осталось,потом отскочим на 3500-3600?Я лично к этому эфиру вообще питаю антипатию...прям кушать не могу
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:12
osafly написав: Zebra написав:
На битфайнексе закончился эфир для маржиналки. Вшортили на 440 тысяч штук. Эта вся масса накопилась для шорт сквиза. Ждемс.
И до какой цифры по Вашему будет отскок??Упадем до 3тыс,не много осталось,потом отскочим на 3500-3600?Я лично к этому эфиру вообще питаю антипатию...прям кушать не могу
эфир стрельнет сильнее
биток вижу 4800 в обозримом будущем
есть еще теория, что можем на 5500 сходить, т.к. на этом уровне не было серьезных никогда обьемов торгов, а рынок движется всегда по пути наименьшего сопротивления. Вот 6000 уже железобетонный уровень. Пробить малореально, как сначала этим уровнем стало 10 000, потом 8000.
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Zebra
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:18
Zebra
Вы простите о каких сроках говорите,в обозримом будующем?? 4800 до НГ или сразу после??Мне кажется-это фантастика.Нет,конечно 4800 мы увидим....но вот когда??В апреле?В мае?
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:23
osafly написав:Zebra
Вы простите о каких сроках говорите,в обозримом будующем?? 4800 до НГ или сразу после??Мне кажется-это фантастика.Нет,конечно 4800 мы увидим....но вот когда??В апреле?В мае?
до нового года я придерживаюсь своих прогнозов 3000-4000 на конец года
4800 вижу в 2019 точно будет, хотя бы на том факте, что грядет уполовинивание вознаграждения, ежедневно вместо 1800 биткоинов будет добываться 900
фантастикой для многих был такой слив, но он же состоялся, так и прострел на 4800 состоится
эфир я сравниваю с лайткоином, когда он ни с того ни с сего после падения с 23 долларов стрельнул в 2015 году с 2 до 12 долларов
все будет, запаситесь терпением и расставляйте ордера - цель по эфиру 120-140 как пить дать
вы думаете этот слив тотальный, на самом деле тут много шортов замешано, в том числе внебиржевых - писали же не так давно, что какой то фонд в 2018 году раздал разных монет на Уолл-стритт на $2 млрд для медведей, ссылку надо искать
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:52
andrein написав: airmax78 написав: andrein написав:
Пока что , с учетом украинской розетки, себестоимость битка 1900 Usd. Не вижу смысла закупаться выше чем 2000 USD за биток.
Это нереальная стоимость. В Украине цена электроэнергии искусственно занижена и будет очень сильно расти в ближайшее время.
Конечно, если уголь возить с Пенсильвании, то скоро к розетке страшно подходить будет.
Коммуналка - в туалет теперь ходим в Макдональдс | Вечерний Квартал 19.11.2016
При чем тут уголь? У нас тариф для населения себестомость атомной не покрывает (если ее правильно считать). А у нас срок эксплуатации энергоблоков подходит к концу - там инвестиций на многие ярды баксов нужны будут. Откуда будем финансировать?
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:19
andrein написав:
Пока что , с учетом украинской розетки, себестоимость битка 1900 Usd. Не вижу смысла закупаться выше чем 2000 USD за биток.
На каком железе? Или пошутили
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