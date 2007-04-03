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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:29
Красивый шорт-сквиз по эфиру, как я и говорил.
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Zebra
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:40
Хомки в отчаянии очевидно скидывали вчера свой эфир и становились в шорт (пытаясь отыграться), их бреют теперь и в обратную сторону. Просто абаржака.https://forklog.com/razrabotchiki-ether ... antinople/
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Zebra
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Додано: Суб 08 гру, 2018 00:24
Zebra написав:
Красивый шорт-сквиз по эфиру, как я и говорил.
Ну вы успели фиксануть?
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Додано: Суб 08 гру, 2018 00:32
airmax78 написав: Zebra написав:
Красивый шорт-сквиз по эфиру, как я и говорил.
Ну вы успели фиксануть?
Маленькую часть фиксанул по 97, остальное будем посмотреть.
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