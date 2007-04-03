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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1392139313941395

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 29
1) дно вже було пройдено
7%
2
2) не нижче 3500
3%
1
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
10%
3
5) 2750-2999
7%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
66%
19
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Красивый шорт-сквиз по эфиру, как я и говорил.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хомки в отчаянии очевидно скидывали вчера свой эфир и становились в шорт (пытаясь отыграться), их бреют теперь и в обратную сторону. Просто абаржака.

https://forklog.com/razrabotchiki-ether ... antinople/
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:25

andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:49

Денех нет и не будет. Но вы держитесь. https://forknews.io/regulation/003423-s ... dat-b.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 00:24

  Zebra написав:Красивый шорт-сквиз по эфиру, как я и говорил.

Ну вы успели фиксануть?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 00:32

  airmax78 написав:
  Zebra написав:Красивый шорт-сквиз по эфиру, как я и говорил.

Ну вы успели фиксануть?

Маленькую часть фиксанул по 97, остальное будем посмотреть.
Zebra
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  andrein написав:


ЯплакалЪ :)
Vitaka
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