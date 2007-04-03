Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:29
Красивый шорт-сквиз по эфиру, как я и говорил.
Zebra
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:40
Хомки в отчаянии очевидно скидывали вчера свой эфир и становились в шорт (пытаясь отыграться), их бреют теперь и в обратную сторону. Просто абаржака.
https://forklog.com/razrabotchiki-ether ... antinople/
Zebra
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:25
andrein
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:49
airmax78
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Додано: Суб 08 гру, 2018 00:24
Zebra написав:
Красивый шорт-сквиз по эфиру, как я и говорил.
Ну вы успели фиксануть?
airmax78
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Додано: Суб 08 гру, 2018 00:32
airmax78 написав: Zebra написав:
Красивый шорт-сквиз по эфиру, как я и говорил.
Ну вы успели фиксануть?
Маленькую часть фиксанул по 97, остальное будем посмотреть.
Zebra
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Vitaka
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:10
Траст Grayscale скупил 1% всех биткоинов
"The time to buy is when there's blood in the streets, even if the blood is your own."
phantom_systems
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:13
В статье не правда что они крупнейшие. Тут одна китайская OTP платформа разбила 200к битков по 8к на кошельках и затихорилась.
Zebra
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:31
За тезисом "будет токо дорожать"-пришел тезис-"все пропало-спасайтесь кто может-это конец"..после чего откупившись и отфутболив с рынка лошков со слабыми нервами и хрупкой психикой-все пойдет по прежнему сценарию.ХХ не сделать уже,не обвалив рынок до плинтуса...а на меньшее-в этой индустрии,уже не согласны делать лишних телодвижений.
osafly
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