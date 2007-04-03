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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 гру, 2018 16:37
Сейчас откупаются те, кто продавил рынок с $6500. Тихо и неспешно.
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phantom_systems
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:39
phantom_systems написав:
Сейчас откупаются те, кто продавил рынок с $6500. Тихо и неспешно.
Надежда только на то, что шортисты будут откупаться.
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Zebra
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