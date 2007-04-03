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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1393139413951396

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 29
1) дно вже було пройдено
7%
2
2) не нижче 3500
3%
1
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
10%
3
5) 2750-2999
7%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
66%
19
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:37

Сейчас откупаются те, кто продавил рынок с $6500. Тихо и неспешно.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:39

  phantom_systems написав:Сейчас откупаются те, кто продавил рынок с $6500. Тихо и неспешно.

Надежда только на то, что шортисты будут откупаться.
Zebra
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