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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 гру, 2018 16:37
Сейчас откупаются те, кто продавил рынок с $6500. Тихо и неспешно.
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phantom_systems
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:39
phantom_systems написав:
Сейчас откупаются те, кто продавил рынок с $6500. Тихо и неспешно.
Надежда только на то, что шортисты будут откупаться.
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Zebra
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Додано: Суб 08 гру, 2018 17:38
А если не будут??Пробьем 4 или какое там уже дно за последние три недели.Даешь каждую неделю по дну!
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osafly
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Додано: Суб 08 гру, 2018 17:59
osafly написав:
А если не будут??Пробьем 4 или какое там уже дно за последние три недели.Даешь каждую неделю по дну!
Кто поймал четыре дна подряд, получает пятое дно бесплатно
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antey1969
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Додано: Суб 08 гру, 2018 22:50
Похоже 3000 на конец года уже реальность. Вопрос: будет ли повторение годового флэта или будем валиться до тех пор, пока в крипте снова не останутся только энтузиасты, криптоанархисты и прочие фрики?
Я чего спрашиваю: все-таки для поддержания уровня цены в 100-200 баксов и для поддержания цены в 2000-3000 баксов нужны в 10-20-30 раз большие объемы денег. Есть ли столько денег у энтузиастов? Большие сомнения на этот счет. Поэтому я бы не исключал и уровня в 1000 и ниже.
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airmax78
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