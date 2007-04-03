Похоже 3000 на конец года уже реальность. Вопрос: будет ли повторение годового флэта или будем валиться до тех пор, пока в крипте снова не останутся только энтузиасты, криптоанархисты и прочие фрики? Я чего спрашиваю: все-таки для поддержания уровня цены в 100-200 баксов и для поддержания цены в 2000-3000 баксов нужны в 10-20-30 раз большие объемы денег. Есть ли столько денег у энтузиастов? Большие сомнения на этот счет. Поэтому я бы не исключал и уровня в 1000 и ниже.
airmax78 написав:Похоже 3000 на конец года уже реальность. Вопрос: будет ли повторение годового флэта или будем валиться до тех пор, пока в крипте снова не останутся только энтузиасты, криптоанархисты и прочие фрики? Я чего спрашиваю: все-таки для поддержания уровня цены в 100-200 баксов и для поддержания цены в 2000-3000 баксов нужны в 10-20-30 раз большие объемы денег. Есть ли столько денег у энтузиастов? Большие сомнения на этот счет. Поэтому я бы не исключал и уровня в 1000 и ниже.
Крупнячек готовится подбирать крошки. +$10 млн за день в стейблкоине Уилкинсонов.