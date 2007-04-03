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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1394139513961397>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 29
1) дно вже було пройдено
7%
2
2) не нижче 3500
3%
1
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
10%
3
5) 2750-2999
7%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
66%
19
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:37

Сейчас откупаются те, кто продавил рынок с $6500. Тихо и неспешно.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:39

  phantom_systems написав:Сейчас откупаются те, кто продавил рынок с $6500. Тихо и неспешно.

Надежда только на то, что шортисты будут откупаться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А если не будут??Пробьем 4 или какое там уже дно за последние три недели.Даешь каждую неделю по дну!
osafly
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:59

  osafly написав:А если не будут??Пробьем 4 или какое там уже дно за последние три недели.Даешь каждую неделю по дну!

Кто поймал четыре дна подряд, получает пятое дно бесплатно :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:50

Похоже 3000 на конец года уже реальность. Вопрос: будет ли повторение годового флэта или будем валиться до тех пор, пока в крипте снова не останутся только энтузиасты, криптоанархисты и прочие фрики?
Я чего спрашиваю: все-таки для поддержания уровня цены в 100-200 баксов и для поддержания цены в 2000-3000 баксов нужны в 10-20-30 раз большие объемы денег. Есть ли столько денег у энтузиастов? Большие сомнения на этот счет. Поэтому я бы не исключал и уровня в 1000 и ниже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:40

  airmax78 написав:Похоже 3000 на конец года уже реальность. Вопрос: будет ли повторение годового флэта или будем валиться до тех пор, пока в крипте снова не останутся только энтузиасты, криптоанархисты и прочие фрики?
Я чего спрашиваю: все-таки для поддержания уровня цены в 100-200 баксов и для поддержания цены в 2000-3000 баксов нужны в 10-20-30 раз большие объемы денег. Есть ли столько денег у энтузиастов? Большие сомнения на этот счет. Поэтому я бы не исключал и уровня в 1000 и ниже.

Крупнячек готовится подбирать крошки. +$10 млн за день в стейблкоине Уилкинсонов.

https://coinmarketcap.com/currencies/ge ... ar/#charts
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 01:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Опять шорт сквиз, да что ж такое, прям сквирт на крипторынке :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:56

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Похоже 3000 на конец года уже реальность. Вопрос: будет ли повторение годового флэта или будем валиться до тех пор, пока в крипте снова не останутся только энтузиасты, криптоанархисты и прочие фрики?
Я чего спрашиваю: все-таки для поддержания уровня цены в 100-200 баксов и для поддержания цены в 2000-3000 баксов нужны в 10-20-30 раз большие объемы денег. Есть ли столько денег у энтузиастов? Большие сомнения на этот счет. Поэтому я бы не исключал и уровня в 1000 и ниже.

Крупнячек готовится подбирать крошки. +$10 млн за день в стейблкоине Уилкинсонов.

https://coinmarketcap.com/currencies/ge ... ar/#charts

Готуються до старту Баккт ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://www.stablecoinswar.com/

Доречі, новий сайт статистики саме стейблкоїнів
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:56

  maxprofit написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:Похоже 3000 на конец года уже реальность. Вопрос: будет ли повторение годового флэта или будем валиться до тех пор, пока в крипте снова не останутся только энтузиасты, криптоанархисты и прочие фрики?
Я чего спрашиваю: все-таки для поддержания уровня цены в 100-200 баксов и для поддержания цены в 2000-3000 баксов нужны в 10-20-30 раз большие объемы денег. Есть ли столько денег у энтузиастов? Большие сомнения на этот счет. Поэтому я бы не исключал и уровня в 1000 и ниже.

Крупнячек готовится подбирать крошки. +$10 млн за день в стейблкоине Уилкинсонов.

https://coinmarketcap.com/currencies/ge ... ar/#charts

Готуються до старту Баккт ?

Готовятся брить хомок, которые на годовых низах открыли рекордное количество шортов.
Zebra
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