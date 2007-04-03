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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:15
Zebra написав:
Готовятся брить хомок, которые на годовых низах открыли рекордное количество шортов.
Значит....теперь только вверх?!Зебра-дробину готувать,чи ще не??!Хотя...дробина то така штука,на ней можна и на горище злізти,а можна і у підвал опуститись
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osafly
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