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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1394139513961397

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.1 5 29
1) дно вже було пройдено
7%
2
2) не нижче 3500
3%
1
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
10%
3
5) 2750-2999
7%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
66%
19
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:15

  Zebra написав:Готовятся брить хомок, которые на годовых низах открыли рекордное количество шортов.


Значит....теперь только вверх?!Зебра-дробину готувать,чи ще не??!Хотя...дробина то така штука,на ней можна и на горище злізти,а можна і у підвал опуститись :lol:
osafly
 
Повідомлень: 70
З нами з: 29.05.14
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  #<1 ... 1394139513961397
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