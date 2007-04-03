|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:15
Zebra написав:
Готовятся брить хомок, которые на годовых низах открыли рекордное количество шортов.
Значит....теперь только вверх?!Зебра-дробину готувать,чи ще не??!Хотя...дробина то така штука,на ней можна и на горище злізти,а можна і у підвал опуститись
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 гру, 2018 08:48
Что-то грустно: https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -nulya.htm
Кстати, на когда шоу с Макафи запланировано?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27082
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 3003 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|70991
|171015630
|
Пон 10 гру, 2018 09:00
tumos
|
|6511
|1378065
|
П'ят 07 гру, 2018 09:56
ЛОБ
|
|38
|39678
|
|