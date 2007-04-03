Значит....теперь только вверх?!Зебра-дробину готувать,чи ще не??!Хотя...дробина то така штука,на ней можна и на горище злізти,а можна і у підвал опуститись
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:15
Додано: Пон 10 гру, 2018 08:48
Что-то грустно:
Кстати, на когда шоу с Макафи запланировано?
Додано: Пон 10 гру, 2018 09:48
Каких нафиг хомок? Хомки сделали ноги ещё весной-летом.
Сидеть да смотреть в просадку 95% хомяки или другие случайные люди не будут.
Разменяют хотя бы 8000, начнутся семинары в Бердичиве и Конотопе - вот тогда и хомяк втянется.
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