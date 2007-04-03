Zebra написав: Готовятся брить хомок, которые на годовых низах открыли рекордное количество шортов.
Каких нафиг хомок? Хомки сделали ноги ещё весной-летом. Сидеть да смотреть в просадку 95% хомяки или другие случайные люди не будут. Разменяют хотя бы 8000, начнутся семинары в Бердичиве и Конотопе - вот тогда и хомяк втянется.
Zebra написав: Готовятся брить хомок, которые на годовых низах открыли рекордное количество шортов.
Каких нафиг хомок? Хомки сделали ноги ещё весной-летом. Сидеть да смотреть в просадку 95% хомяки или другие случайные люди не будут. Разменяют хотя бы 8000, начнутся семинары в Бердичиве и Конотопе - вот тогда и хомяк втянется.
Ну все же видят исторический график: рост в 2013м и падение в 2014м, флэт в 2015м, и все что было дальше. Верят, что повторение возможно с сегодняшних уровней. Плюс разные "эксперты" настойчиво продают эту идею хомкам. Так что хомки будут держать до последнего. И если уже 95% потерял, то вытаскивать 5% нет смысла.