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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1394139513961397

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.3 5 31
1) дно вже було пройдено
6%
2
2) не нижче 3500
3%
1
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
10%
3
5) 2750-2999
6%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
68%
21
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:15

  Zebra написав:Готовятся брить хомок, которые на годовых низах открыли рекордное количество шортов.


Значит....теперь только вверх?!Зебра-дробину готувать,чи ще не??!Хотя...дробина то така штука,на ней можна и на горище злізти,а можна і у підвал опуститись :lol:
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 08:48

Что-то грустно: https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -nulya.htm

Кстати, на когда шоу с Макафи запланировано?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:48

  Zebra написав:
Готовятся брить хомок, которые на годовых низах открыли рекордное количество шортов.


Каких нафиг хомок? Хомки сделали ноги ещё весной-летом.
Сидеть да смотреть в просадку 95% хомяки или другие случайные люди не будут.
Разменяют хотя бы 8000, начнутся семинары в Бердичиве и Конотопе - вот тогда и хомяк втянется.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:47

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:
Готовятся брить хомок, которые на годовых низах открыли рекордное количество шортов.


Каких нафиг хомок? Хомки сделали ноги ещё весной-летом.
Сидеть да смотреть в просадку 95% хомяки или другие случайные люди не будут.
Разменяют хотя бы 8000, начнутся семинары в Бердичиве и Конотопе - вот тогда и хомяк втянется.

Ну все же видят исторический график: рост в 2013м и падение в 2014м, флэт в 2015м, и все что было дальше. Верят, что повторение возможно с сегодняшних уровней. Плюс разные "эксперты" настойчиво продают эту идею хомкам. Так что хомки будут держать до последнего. И если уже 95% потерял, то вытаскивать 5% нет смысла.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Гляньте график индекса SPX500. Похоже не у всех там будет сманенный индюк под йолочку.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Дааа уж... Не встаёт (с) :)
Vitaka
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