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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1394139513961397

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.3 5 31
1) дно вже було пройдено
6%
2
2) не нижче 3500
3%
1
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
10%
3
5) 2750-2999
6%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
68%
21
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:15

  Zebra написав:Готовятся брить хомок, которые на годовых низах открыли рекордное количество шортов.


Значит....теперь только вверх?!Зебра-дробину готувать,чи ще не??!Хотя...дробина то така штука,на ней можна и на горище злізти,а можна і у підвал опуститись :lol:
osafly
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 08:48

Что-то грустно: https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... -nulya.htm

Кстати, на когда шоу с Макафи запланировано?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:48

  Zebra написав:
Готовятся брить хомок, которые на годовых низах открыли рекордное количество шортов.


Каких нафиг хомок? Хомки сделали ноги ещё весной-летом.
Сидеть да смотреть в просадку 95% хомяки или другие случайные люди не будут.
Разменяют хотя бы 8000, начнутся семинары в Бердичиве и Конотопе - вот тогда и хомяк втянется.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:47

  lrs7719 написав:
  Zebra написав:
Готовятся брить хомок, которые на годовых низах открыли рекордное количество шортов.


Каких нафиг хомок? Хомки сделали ноги ещё весной-летом.
Сидеть да смотреть в просадку 95% хомяки или другие случайные люди не будут.
Разменяют хотя бы 8000, начнутся семинары в Бердичиве и Конотопе - вот тогда и хомяк втянется.

Ну все же видят исторический график: рост в 2013м и падение в 2014м, флэт в 2015м, и все что было дальше. Верят, что повторение возможно с сегодняшних уровней. Плюс разные "эксперты" настойчиво продают эту идею хомкам. Так что хомки будут держать до последнего. И если уже 95% потерял, то вытаскивать 5% нет смысла.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Гляньте график индекса SPX500. Похоже не у всех там будет сманенный индюк под йолочку.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 23:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Дааа уж... Не встаёт (с) :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:35

Пока рынок в панике крупные инвесторы скупают Биткоин

За последний месяц рынок криптовалют испытал одну из своих худших распродаж за весь 2018 год, так как цена Биткоина снизилась на 35 процентов.
Джейк Червински (Jake Chervinsky), правительственный защитник в судебных делах по ценным бумагам в Kobre & Kim, заявил, что в то время, как розничные торговцы или отдельные инвесторы продают на рынке криптовалюты , институциональные инвесторы скупают их по низкой цене. Он написал :«Инвесторы, однозначно купают Биткоины ниже $ 4000: Основной принцип рознничной торговли:« Я должен продать подороже и купить подешевле: «Пожалуйста, продолжайте продавать китам нужен дешевый Биткоин, благодарю вас.'"​
https://twitter.com/jchervinsky/status/ ... 7439864834
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 21:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

«Пожалуйста, продолжайте продавать китам нужен дешевый Биткоин, благодарю вас.'"​ - похоже на легкую истерику. Тем временем, биток, похоже, передумал отскакивать.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 01:47

  moniks написав:За последний месяц рынок криптовалют испытал одну из своих худших распродаж за весь 2018 год, так как цена Биткоина снизилась на 35 процентов.
Джейк Червински (Jake Chervinsky), правительственный защитник в судебных делах по ценным бумагам в Kobre & Kim, заявил, что в то время, как розничные торговцы или отдельные инвесторы продают на рынке криптовалюты , институциональные инвесторы скупают их по низкой цене. Он написал :«Инвесторы, однозначно купают Биткоины ниже $ 4000: Основной принцип рознничной торговли:« Я должен продать подороже и купить подешевле: «Пожалуйста, продолжайте продавать китам нужен дешевый Биткоин, благодарю вас.'"​
https://twitter.com/jchervinsky/status/ ... 7439864834

Уже не знают какую очередную окуительную историю придумать, чтобы остановить падение. Когда "аналитик" употребляет слово "однозначно" - это 120% гарантия, что он 3.14здит или выдает желаемое за действительное.
airmax78
 
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