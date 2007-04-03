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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1395139613971398

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.3 5 32
1) дно вже було пройдено
6%
2
2) не нижче 3500
3%
1
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
9%
3
5) 2750-2999
6%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
69%
22
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 08:45

Худший декабрь на Уолл-стрит за 70 лет

Если индексы S&P 500 закроет этот год ниже отметки 2740, это будет первый раз, когда индексы после 10%-го роста закрывает год в минусе.
https://www.msn.com/ru-ru/money/markets ... ar-BBQMPTe
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  moniks написав:«Инвесторы, однозначно купают Биткоины ниже $ 4000: Основной принцип рознничной торговли


В чём купают? В молоке или шампанском?
Чукча2
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  #<1 ... 1395139613971398
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