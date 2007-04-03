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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 гру, 2018 08:45
Если индексы S&P 500 закроет этот год ниже отметки 2740, это будет первый раз, когда индексы после 10%-го роста закрывает год в минусе. https://www.msn.com/ru-ru/money/markets ... ar-BBQMPTe
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moniks
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Додано: Сер 12 гру, 2018 10:55
moniks написав:
«Инвесторы, однозначно купают Биткоины ниже $ 4000: Основной принцип рознничной торговли
В чём купают? В молоке или шампанском?
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Чукча2
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moniks
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:29
Чукча2 написав: moniks написав:
«Инвесторы, однозначно купают Биткоины ниже $ 4000: Основной принцип рознничной торговли
В чём купают? В молоке или шампанском?
В слезах и соплях
Напомните, на какое число назначен торжественный закус от главного эксперта?
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Stringer
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