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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 гру, 2018 08:45
Если индексы S&P 500 закроет этот год ниже отметки 2740, это будет первый раз, когда индексы после 10%-го роста закрывает год в минусе. https://www.msn.com/ru-ru/money/markets ... ar-BBQMPTe
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moniks
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Додано: Сер 12 гру, 2018 10:55
moniks написав:
«Инвесторы, однозначно купают Биткоины ниже $ 4000: Основной принцип рознничной торговли
В чём купают? В молоке или шампанском?
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Чукча2
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moniks
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:29
Чукча2 написав: moniks написав:
«Инвесторы, однозначно купают Биткоины ниже $ 4000: Основной принцип рознничной торговли
В чём купают? В молоке или шампанском?
В слезах и соплях
Напомните, на какое число назначен торжественный закус от главного эксперта?
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Stringer
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Додано: Сер 12 гру, 2018 14:47
Stringer написав: Чукча2 написав: moniks написав:
«Инвесторы, однозначно купают Биткоины ниже $ 4000: Основной принцип рознничной торговли
В чём купают? В молоке или шампанском?
В слезах и соплях
Напомните, на какое число назначен торжественный закус от главного эксперта?
Он себе времени достаточно оставил: до конца 2020 года.
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airmax78
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Додано: Чет 13 гру, 2018 09:19
Процентное соотношение роста и падения BTC. Криптоскептики могут и дальше его хоронить
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Patr1ot
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Додано: Чет 13 гру, 2018 20:04
По данным Кембриджского центра альтернативных финансов, число верифицированных пользователей биткоина и других криптовалют в первых трех кварталах 2018 года выросло на 80%. Об этом сообщает Bloomberg.
Как говорится в исследовании, если в прошлом году насчитывалось 18 млн пользователей, сегодня их число выросло до 35 млн.https://forklog.com/issledovanie-chislo ... hti-vdvoe/
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moniks
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