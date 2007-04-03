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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1395139613971398

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.3 5 32
1) дно вже було пройдено
6%
2
2) не нижче 3500
3%
1
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
9%
3
5) 2750-2999
6%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
69%
22
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 08:45

Худший декабрь на Уолл-стрит за 70 лет

Если индексы S&P 500 закроет этот год ниже отметки 2740, это будет первый раз, когда индексы после 10%-го роста закрывает год в минусе.
https://www.msn.com/ru-ru/money/markets ... ar-BBQMPTe
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  moniks написав:«Инвесторы, однозначно купают Биткоины ниже $ 4000: Основной принцип рознничной торговли


В чём купают? В молоке или шампанском?
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:07

Зображення

Потерять можно только 100% средств, а заработать и 10000% и 20000% :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 13:29

  Чукча2 написав:
  moniks написав:«Инвесторы, однозначно купают Биткоины ниже $ 4000: Основной принцип рознничной торговли


В чём купают? В молоке или шампанском?

В слезах и соплях :mrgreen:

Напомните, на какое число назначен торжественный закус от главного эксперта?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:47

  Stringer написав:
  Чукча2 написав:
  moniks написав:«Инвесторы, однозначно купают Биткоины ниже $ 4000: Основной принцип рознничной торговли


В чём купают? В молоке или шампанском?

В слезах и соплях :mrgreen:

Напомните, на какое число назначен торжественный закус от главного эксперта?

Он себе времени достаточно оставил: до конца 2020 года.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Процентное соотношение роста и падения BTC. Криптоскептики могут и дальше его хоронить
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Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:04

Число пользователей криптовалют в 2018 году выросло почти вд

По данным Кембриджского центра альтернативных финансов, число верифицированных пользователей биткоина и других криптовалют в первых трех кварталах 2018 года выросло на 80%. Об этом сообщает Bloomberg.

Как говорится в исследовании, если в прошлом году насчитывалось 18 млн пользователей, сегодня их число выросло до 35 млн.
https://forklog.com/issledovanie-chislo ... hti-vdvoe/
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 23:07

  Patr1ot написав:Процентное соотношение роста и падения BTC. Криптоскептики могут и дальше его хоронить
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Тут все красиво, только мы еще находимся в красном интервале и сколько он составит в этот раз, пока, не известно.
Предыдущий "железобетонный уровень ни шагу назад" в 5000 пролетели и даже не заметили. Впереди "абсолютное дно непробиваемое ни при каких обстоятельствах" - 3000.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:31

Уже в конце октября администратор по процедуре банкротства Нобуаки Кобаяши начнет рассматривать заявки на возмещение убытков кредиторов биткоин-биржи Mt. Gox. К 14 февраля 2019 года он должен предоставить суду план реабилитации и возмещения средств.
Ожидается, что именно после этой даты пользователи начнут получать долгожданные компенсации, в рамках которой Mt. Gox предположительно распределит между инвесторами около 160 000 биткоинов. Это достаточно внушительная сумма (около $1 млрд по текущему курсу), и как уже предупредил бывший инвестор биржи и глава исследовательской группы WizSec Ким Нильссон, поток выплат в рамках программы гражданской реабилитации может полностью обрушить рынок.
Тем не менее появление такого крупного количества биткоинов, даже если инвесторы не бросятся массово их распродавать, а будут это делать частями, действительно может оказать колоссальное давление на рынок и привести к снижению цены первой криптовалюты.

https://forklog.com/beskonechnaya-istor ... am-mt-gox/

andrein
 
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