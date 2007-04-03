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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 гру, 2018 08:45
Худший декабрь на Уолл-стрит за 70 лет
Если индексы S&P 500 закроет этот год ниже отметки 2740, это будет первый раз, когда индексы после 10%-го роста закрывает год в минусе.
Додано: Сер 12 гру, 2018 10:55
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:29
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:47
Он себе времени достаточно оставил: до конца 2020 года.
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:19
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:04
Число пользователей криптовалют в 2018 году выросло почти вд
По данным Кембриджского центра альтернативных финансов, число верифицированных пользователей биткоина и других криптовалют в первых трех кварталах 2018 года выросло на 80%. Об этом сообщает Bloomberg.
Как говорится в исследовании, если в прошлом году насчитывалось 18 млн пользователей, сегодня их число выросло до 35 млн.
Додано: Чет 13 гру, 2018 23:07
Тут все красиво, только мы еще находимся в красном интервале и сколько он составит в этот раз, пока, не известно.
Предыдущий "железобетонный уровень ни шагу назад" в 5000 пролетели и даже не заметили. Впереди "абсолютное дно непробиваемое ни при каких обстоятельствах" - 3000.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:31
Уже в конце октября администратор по процедуре банкротства Нобуаки Кобаяши начнет рассматривать заявки на возмещение убытков кредиторов биткоин-биржи Mt. Gox. К 14 февраля 2019 года он должен предоставить суду план реабилитации и возмещения средств.
Ожидается, что именно после этой даты пользователи начнут получать долгожданные компенсации, в рамках которой Mt. Gox предположительно распределит между инвесторами около 160 000 биткоинов. Это достаточно внушительная сумма (около $1 млрд по текущему курсу), и как уже предупредил бывший инвестор биржи и глава исследовательской группы WizSec Ким Нильссон, поток выплат в рамках программы гражданской реабилитации может полностью обрушить рынок.
Тем не менее появление такого крупного количества биткоинов, даже если инвесторы не бросятся массово их распродавать, а будут это делать частями, действительно может оказать колоссальное давление на рынок и привести к снижению цены первой криптовалюты.
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