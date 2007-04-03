Patr1ot написав:Процентное соотношение роста и падения BTC. Криптоскептики могут и дальше его хоронить
Тут все красиво, только мы еще находимся в красном интервале и сколько он составит в этот раз, пока, не известно. Предыдущий "железобетонный уровень ни шагу назад" в 5000 пролетели и даже не заметили. Впереди "абсолютное дно непробиваемое ни при каких обстоятельствах" - 3000.
Уже в конце октября администратор по процедуре банкротства Нобуаки Кобаяши начнет рассматривать заявки на возмещение убытков кредиторов биткоин-биржи Mt. Gox. К 14 февраля 2019 года он должен предоставить суду план реабилитации и возмещения средств. Ожидается, что именно после этой даты пользователи начнут получать долгожданные компенсации, в рамках которой Mt. Gox предположительно распределит между инвесторами около 160 000 биткоинов. Это достаточно внушительная сумма (около $1 млрд по текущему курсу), и как уже предупредил бывший инвестор биржи и глава исследовательской группы WizSec Ким Нильссон, поток выплат в рамках программы гражданской реабилитации может полностью обрушить рынок. Тем не менее появление такого крупного количества биткоинов, даже если инвесторы не бросятся массово их распродавать, а будут это делать частями, действительно может оказать колоссальное давление на рынок и привести к снижению цены первой криптовалюты.
andrein написав:Уже в конце октября администратор по процедуре банкротства Нобуаки Кобаяши начнет рассматривать заявки на возмещение убытков кредиторов биткоин-биржи Mt. Gox. К 14 февраля 2019 года он должен предоставить суду план реабилитации и возмещения средств. Ожидается, что именно после этой даты пользователи начнут получать долгожданные компенсации, в рамках которой Mt. Gox предположительно распределит между инвесторами около 160 000 биткоинов. Это достаточно внушительная сумма (около $1 млрд по текущему курсу), и как уже предупредил бывший инвестор биржи и глава исследовательской группы WizSec Ким Нильссон, поток выплат в рамках программы гражданской реабилитации может полностью обрушить рынок.
Ждем, периодически японцы письма пишут, заявку уже подал