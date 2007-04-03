Faceless написав:andrein написав:Уже в конце октября администратор по процедуре банкротства Нобуаки Кобаяши начнет рассматривать заявки на возмещение убытков кредиторов биткоин-биржи Mt. Gox. К 14 февраля 2019 года он должен предоставить суду план реабилитации и возмещения средств.
Ожидается, что именно после этой даты пользователи начнут получать долгожданные компенсации, в рамках которой Mt. Gox предположительно распределит между инвесторами около 160 000 биткоинов. Это достаточно внушительная сумма (около $1 млрд по текущему курсу), и как уже предупредил бывший инвестор биржи и глава исследовательской группы WizSec Ким Нильссон, поток выплат в рамках программы гражданской реабилитации может полностью обрушить рынок.
Ждем, периодически японцы письма пишут, заявку уже подал
Если не секрет, сколько зависло?