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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1396139713981399

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.3 5 32
1) дно вже було пройдено
6%
2
2) не нижче 3500
3%
1
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
9%
3
5) 2750-2999
6%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
69%
22
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:19

  Faceless написав:
  andrein написав:Уже в конце октября администратор по процедуре банкротства Нобуаки Кобаяши начнет рассматривать заявки на возмещение убытков кредиторов биткоин-биржи Mt. Gox. К 14 февраля 2019 года он должен предоставить суду план реабилитации и возмещения средств.
Ожидается, что именно после этой даты пользователи начнут получать долгожданные компенсации, в рамках которой Mt. Gox предположительно распределит между инвесторами около 160 000 биткоинов. Это достаточно внушительная сумма (около $1 млрд по текущему курсу), и как уже предупредил бывший инвестор биржи и глава исследовательской группы WizSec Ким Нильссон, поток выплат в рамках программы гражданской реабилитации может полностью обрушить рынок.

Ждем, периодически японцы письма пишут, заявку уже подал :mrgreen:

Если не секрет, сколько зависло?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax78 написав:
  Faceless написав:
  andrein написав:Уже в конце октября администратор по процедуре банкротства Нобуаки Кобаяши начнет рассматривать заявки на возмещение убытков кредиторов биткоин-биржи Mt. Gox. К 14 февраля 2019 года он должен предоставить суду план реабилитации и возмещения средств.
Ожидается, что именно после этой даты пользователи начнут получать долгожданные компенсации, в рамках которой Mt. Gox предположительно распределит между инвесторами около 160 000 биткоинов. Это достаточно внушительная сумма (около $1 млрд по текущему курсу), и как уже предупредил бывший инвестор биржи и глава исследовательской группы WizSec Ким Нильссон, поток выплат в рамках программы гражданской реабилитации может полностью обрушить рынок.

Ждем, периодически японцы письма пишут, заявку уже подал :mrgreen:

Если не секрет, сколько зависло?
Пару десятков "биткойнокопеек", давно то было
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:28

  moniks написав:Если индексы S&P 500 закроет этот год ниже отметки 2740, это будет первый раз, когда индексы после 10%-го роста закрывает год в минусе.
https://www.msn.com/ru-ru/money/markets ... ar-BBQMPTe

Это только начало. Но основное падение будет по насдаку. Там мегапузырь. Самое время тарить драг. металлы.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:32

  moniks написав:По данным Кембриджского центра альтернативных финансов, число верифицированных пользователей биткоина и других криптовалют в первых трех кварталах 2018 года выросло на 80%. Об этом сообщает Bloomberg.

Как говорится в исследовании, если в прошлом году насчитывалось 18 млн пользователей, сегодня их число выросло до 35 млн.
https://forklog.com/issledovanie-chislo ... hti-vdvoe/

Сколько людей обули. Это, несомненно, была мегаафера, но грядет терраафера с трежерями и баксами!
Grisha1
 
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