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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1396139713981399

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.3 5 32
1) дно вже було пройдено
6%
2
2) не нижче 3500
3%
1
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
9%
3
5) 2750-2999
6%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
69%
22
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:19

  Faceless написав:
  andrein написав:Уже в конце октября администратор по процедуре банкротства Нобуаки Кобаяши начнет рассматривать заявки на возмещение убытков кредиторов биткоин-биржи Mt. Gox. К 14 февраля 2019 года он должен предоставить суду план реабилитации и возмещения средств.
Ожидается, что именно после этой даты пользователи начнут получать долгожданные компенсации, в рамках которой Mt. Gox предположительно распределит между инвесторами около 160 000 биткоинов. Это достаточно внушительная сумма (около $1 млрд по текущему курсу), и как уже предупредил бывший инвестор биржи и глава исследовательской группы WizSec Ким Нильссон, поток выплат в рамках программы гражданской реабилитации может полностью обрушить рынок.

Ждем, периодически японцы письма пишут, заявку уже подал :mrgreen:

Если не секрет, сколько зависло?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax78 написав:
  Faceless написав:
  andrein написав:Уже в конце октября администратор по процедуре банкротства Нобуаки Кобаяши начнет рассматривать заявки на возмещение убытков кредиторов биткоин-биржи Mt. Gox. К 14 февраля 2019 года он должен предоставить суду план реабилитации и возмещения средств.
Ожидается, что именно после этой даты пользователи начнут получать долгожданные компенсации, в рамках которой Mt. Gox предположительно распределит между инвесторами около 160 000 биткоинов. Это достаточно внушительная сумма (около $1 млрд по текущему курсу), и как уже предупредил бывший инвестор биржи и глава исследовательской группы WizSec Ким Нильссон, поток выплат в рамках программы гражданской реабилитации может полностью обрушить рынок.

Ждем, периодически японцы письма пишут, заявку уже подал :mrgreen:

Если не секрет, сколько зависло?
Пару десятков "биткойнокопеек", давно то было
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 08:53

Выполнен первый атомарный своп токенов ERC-20 на Bitcoin

7 декабря разработчики компании TenX Summit провели первый атомарный своп токенов PAY token на криптовалюту Bitcoin (BTC). С помощью атомарных свопов можно конвертировать один цифровой актив в другой без использования обменника или биржи.

Для выполнения атомарного свопа сотрудники TenX Summit применили платежный протокол Lightning Network и программное обеспечение COMIT. Им удалось конвертировать 10 токенов PAY в 71.240 Сатоши. Разработчики опубликовали результаты эксперимента 12 декабря в своем блоге.

https://bit.news/tehnology/vypolnen-per ... na-bitcoin
moniks
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 09:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Головне з звіту Центру альтернативних фінансів Кембриджського університету:

1. Популярність криптовалют зростає незважаючи на падіння ринку. І це природно, адже ключові переваги крипти нікуди не поділися.

2. Кількість верифікованих користувачів криптовалют на біржах збільшилася майже вдвічі за перші три квартали поточного року. Готуються до дешевого закупу...

3. Мільйони нових користувачів прийшли в екосистему, але більшість залишаються пасивними.

4. Мобільні біткоін гаманці залишаються найбільш популярним форматом для користувачів.

5. Видобуток криптовалют набагато менш централізований, ніж прийнято вважати.

Уявіть потенціал Біткоїна.

1. Мобільний гаманець Mycelium (Android) вчора оновився до SegWit. Тобто, комісії стануть ще меншими (менше вже нікуди просто), а транзакції з мінімально можливими комісіями будуть швидше підтверджуватись. Пропускна здатність системи збільшиться.
2. Продавайте товари за біткоїни і рекламуйте себе на coinmap.org:
- зареєструйтесь;
- оберіть на карті місце вашого розташування;
- клацніть на цьому місті правою кнопкою миші і введіть свої дані.

Для будь-якого продавця це не буде зайвим, якщо воно безкоштовне і на весь світ. Кафе, бари, ресторани, готелі, туристичні перлини України, магазини, музеї і безліч товарів та послуг, власники яких можуть приймати біткоїни як оплату.
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