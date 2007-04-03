Додано: Нед 16 гру, 2018 12:05

BitZoneUa

насколько ты глупый загоняла.Если уж и говорить об оплате. то никак не биткоином, а для этого гораздо лучше подходят др монеты.Биткоин пока лидер как средство накопления, он просел гораздо меньше других.Но и вырастет меньше.Я так же как и ты знаю, что рост и немалый будет.Но причина его будет всё таже - жадность и стрижка лохов.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.