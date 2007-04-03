andrein написав:Уже в конце октября администратор по процедуре банкротства Нобуаки Кобаяши начнет рассматривать заявки на возмещение убытков кредиторов биткоин-биржи Mt. Gox. К 14 февраля 2019 года он должен предоставить суду план реабилитации и возмещения средств. Ожидается, что именно после этой даты пользователи начнут получать долгожданные компенсации, в рамках которой Mt. Gox предположительно распределит между инвесторами около 160 000 биткоинов. Это достаточно внушительная сумма (около $1 млрд по текущему курсу), и как уже предупредил бывший инвестор биржи и глава исследовательской группы WizSec Ким Нильссон, поток выплат в рамках программы гражданской реабилитации может полностью обрушить рынок.
Ждем, периодически японцы письма пишут, заявку уже подал
andrein написав:Уже в конце октября администратор по процедуре банкротства Нобуаки Кобаяши начнет рассматривать заявки на возмещение убытков кредиторов биткоин-биржи Mt. Gox. К 14 февраля 2019 года он должен предоставить суду план реабилитации и возмещения средств. Ожидается, что именно после этой даты пользователи начнут получать долгожданные компенсации, в рамках которой Mt. Gox предположительно распределит между инвесторами около 160 000 биткоинов. Это достаточно внушительная сумма (около $1 млрд по текущему курсу), и как уже предупредил бывший инвестор биржи и глава исследовательской группы WizSec Ким Нильссон, поток выплат в рамках программы гражданской реабилитации может полностью обрушить рынок.
Ждем, периодически японцы письма пишут, заявку уже подал
7 декабря разработчики компании TenX Summit провели первый атомарный своп токенов PAY token на криптовалюту Bitcoin (BTC). С помощью атомарных свопов можно конвертировать один цифровой актив в другой без использования обменника или биржи.
Для выполнения атомарного свопа сотрудники TenX Summit применили платежный протокол Lightning Network и программное обеспечение COMIT. Им удалось конвертировать 10 токенов PAY в 71.240 Сатоши. Разработчики опубликовали результаты эксперимента 12 декабря в своем блоге.
Головне з звіту Центру альтернативних фінансів Кембриджського університету:
1. Популярність криптовалют зростає незважаючи на падіння ринку. І це природно, адже ключові переваги крипти нікуди не поділися.
2. Кількість верифікованих користувачів криптовалют на біржах збільшилася майже вдвічі за перші три квартали поточного року. Готуються до дешевого закупу...
3. Мільйони нових користувачів прийшли в екосистему, але більшість залишаються пасивними.
4. Мобільні біткоін гаманці залишаються найбільш популярним форматом для користувачів.
5. Видобуток криптовалют набагато менш централізований, ніж прийнято вважати.
Уявіть потенціал Біткоїна.
1. Мобільний гаманець Mycelium (Android) вчора оновився до SegWit. Тобто, комісії стануть ще меншими (менше вже нікуди просто), а транзакції з мінімально можливими комісіями будуть швидше підтверджуватись. Пропускна здатність системи збільшиться. 2. Продавайте товари за біткоїни і рекламуйте себе на coinmap.org: - зареєструйтесь; - оберіть на карті місце вашого розташування; - клацніть на цьому місті правою кнопкою миші і введіть свої дані.
Для будь-якого продавця це не буде зайвим, якщо воно безкоштовне і на весь світ. Кафе, бари, ресторани, готелі, туристичні перлини України, магазини, музеї і безліч товарів та послуг, власники яких можуть приймати біткоїни як оплату.
BitZoneUa насколько ты глупый загоняла.Если уж и говорить об оплате. то никак не биткоином, а для этого гораздо лучше подходят др монеты.Биткоин пока лидер как средство накопления, он просел гораздо меньше других.Но и вырастет меньше.Я так же как и ты знаю, что рост и немалый будет.Но причина его будет всё таже - жадность и стрижка лохов.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Биток лучше других монет подходит как средство оплаты. Инфраструктура лучше, известность шире, волатильность ниже. Конечно, если торговать нелегалом в даркнете, другие варианты могут быть предпочтительнее.
phantom_systems написав:Биток лучше других монет подходит как средство оплаты. Инфраструктура лучше, известность шире, волатильность ниже. Конечно, если торговать нелегалом в даркнете, другие варианты могут быть предпочтительнее.
Скорость работы сети низкая, сгодится только для оплаты товаров/услуг, где некритична задержка по времени (а нередки случаи, когда эта задержка составляла часы), для магазинов, кафе и пр вообще неприемлемо. Плюс задержки только умножают курсовые риски. И огромные как для торговли потери при конвертации в фиат. Так что крипта в принципе как средство оплаты - плохонький инструмент, биткойн в частности - очень плохой, но более распространённый и относительно стабильный. У стейблкоинов наверное больше шансов занять эту нишу, но это и не совсем крипта. Точнее совсем не крипта.
airmax78 написав:Ну что, 3К пробьем до конца года или нет?
Это кукловодам известно. Забавно наблюдать ровные прямые в течение 10...30 минут на графике - типа в замешательстве, вверх или низ пускать. Вот щас пост пишу и умиляюсь: с 16:48 - ровная линия ... до 17:09.