Додано: Нед 16 гру, 2018 21:33

BitZoneUa



Для заметки.

Я импонирую людям, кот грамотно оповещают о криптовалютах.И считаю. что это неотъемлимое будущее нашей жизни, в каком бы виде оно не случилось.Но слепо пиарящих(криптошизиками называю) критикую.Нужно признать и согласиться, что в настоящий момент криптовалюты пока сырой продукт, несмотря на близкие 10 лет битка.Есть компании продвигающие оплату криптой, буквально на днях ТиЭсАй аналитик ролик давал об этом.Но ведь сознаемся. что это капля в море...Да и вообще. сначала из под плинтуса нужно выползти, а потом уже дальше...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.