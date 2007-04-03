phantom_systems написав:Биток лучше других монет подходит как средство оплаты. Инфраструктура лучше, известность шире, волатильность ниже. Конечно, если торговать нелегалом в даркнете, другие варианты могут быть предпочтительнее.
Среди здешних твоё мнение одно из достойных внимания, но тут ты не прав.Инфраструктура не шире. известность есть уже у всех топ, волатильность какая разница 10 или 30% всё равно много для стабильной цены.Анонимные криптовалюты уже попали под пресс, дали буде.Причём, я опираюсь на последние слова Виталика - чем биток будет доказывать своё лидерство Да особо и не чем.так что тут я подброшу следующий вопрос для размышления - грядёт передел крипторынка.Это возможно и поясняет такой неожиданный для многих слив битка.Пока что понятно что за ним слили и всё остальное.Но вот. что выстрелит вверх сильнее всех - это вопрос.Вариантов масса.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
airmax78 написав:Ну что, 3К пробьем до конца года или нет?
Ой вариантов тьма.Есть уровень 2990, до него или не добьют или пройдут дальше.Но тебя конечно интересует. будет ли это разворот или временное топтание вблизи 3.Причём вариант разворота ты вообще не допускаешь А зря, сейчас если за 3330 вверх пойдём то вполне реально.Если нет то хомякам опять не повезло.А вот в прошлом посту я подбросил свежую мысль.В том, что биток Райт обещал и до 1000 придавить, свой SVпропампить вместо битка.При этом думается и другие хозяева монет не упустят возможность использовать слабость битка и откусить долю капитализации на стрёмном рынке.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:BitZoneUa насколько ты глупый загоняла. Если уж и говорить об оплате. то никак не биткоином, а для этого гораздо лучше подходят др монеты. Биткоин пока лидер как средство накопления, он просел гораздо меньше других. Но и вырастет меньше. Я так же как и ты знаю, что рост и немалый будет. Но причина его будет всё таже - жадность и стрижка лохов.
Ось із за таких як ти, люди взагалі не розуміють що до чого. Гроші, справжні, це і універсальний засіб обміну, і засіб накопичення (якщо по вашому класичнофінансовому). І Біткоїн прекрасно виконує все це.
Зараз немає проблем ані з транзакціями, ані з комісіями по бітку. Є проблема з очікуванням підтверджень, якщо це необхідно і не довіряєш покупцю, але і ця проблема вирішується дуже легко - качай гаманець з Lightning Network. Проблема волатильності? Став ціну на +5-10% вище, заводь біток одразу на біржу і миттєво міняй на фіат - взагалі немає проблем з коливаннями курсу.
Vitl написав:BitZoneUa насколько ты глупый загоняла. Если уж и говорить об оплате. то никак не биткоином, а для этого гораздо лучше подходят др монеты. Биткоин пока лидер как средство накопления, он просел гораздо меньше других. Но и вырастет меньше. Я так же как и ты знаю, что рост и немалый будет. Но причина его будет всё таже - жадность и стрижка лохов.
Ось із за таких як ти, люди взагалі не розуміють що до чого. Гроші, справжні, це і універсальний засіб обміну, і засіб накопичення (якщо по вашому класичнофінансовому). І Біткоїн прекрасно виконує все це.
Зараз немає проблем ані з транзакціями, ані з комісіями по бітку. Є проблема з очікуванням підтверджень, якщо це необхідно і не довіряєш покупцю, але і ця проблема вирішується дуже легко - качай гаманець з Lightning Network. Проблема волатильності? Став ціну на +5-10% вище, заводь біток одразу на біржу і миттєво міняй на фіат - взагалі немає проблем з коливаннями курсу.
Не треба людей вводити в оману!
На золотій гілці, в часи обвалу ціни, був такий собі Ульманіс, також розповідав всякі байки про вічні цінності і всіляко намагався підігріти дискусію. Виглядає шо на сайті працює штатний писака, для наповнення гілок до яких падає інтерес в силу об'єктивних причин
Для заметки. Я импонирую людям, кот грамотно оповещают о криптовалютах.И считаю. что это неотъемлимое будущее нашей жизни, в каком бы виде оно не случилось.Но слепо пиарящих(криптошизиками называю) критикую.Нужно признать и согласиться, что в настоящий момент криптовалюты пока сырой продукт, несмотря на близкие 10 лет битка.Есть компании продвигающие оплату криптой, буквально на днях ТиЭсАй аналитик ролик давал об этом.Но ведь сознаемся. что это капля в море...Да и вообще. сначала из под плинтуса нужно выползти, а потом уже дальше...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl, какая-то известность есть у всех топов, но тем, кто заходит с большими деньгами, в первую очередь интересен самый-самый топ, а это понятно что. Не знаю, какие проблемы у этого Райта, но я бы предпочёл не иметь дело с таким неадекватом. Его грызня с Вером не пойдёт на пользу никому. Биток вверх ещё сходит и не раз, вопрос лишь во времени и с какого уровня. Новые монеты тоже появятся, причём стоять за ними будут такие ресурсы, что Эфир с Риплом в лучшем случае подвинутся.
airmax78 написав:Ну что, 3К пробьем до конца года или нет?
Ой вариантов тьма.Есть уровень 2990, до него или не добьют или пройдут дальше.Но тебя конечно интересует. будет ли это разворот или временное топтание вблизи 3.Причём вариант разворота ты вообще не допускаешь А зря, сейчас если за 3330 вверх пойдём то вполне реально.Если нет то хомякам опять не повезло.А вот в прошлом посту я подбросил свежую мысль.В том, что биток Райт обещал и до 1000 придавить, свой SVпропампить вместо битка.При этом думается и другие хозяева монет не упустят возможность использовать слабость битка и откусить долю капитализации на стрёмном рынке.
Отнюдь. Я вполне допускаю и разворот и новое ралли. Просто вероятность такого я оцениваю как очень низкую. Потому что чтобы вырасти, например, в 100 раз с 3000 - это надо ввалить в эту тему уже деньги не адептов, а всего мира. Насколько это вероятно?