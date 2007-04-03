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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1398139914001401

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 7.3 5 34
1) дно вже було пройдено
6%
2
2) не нижче 3500
3%
1
3) 3250-3499
3%
1
4) 3000-3249
12%
4
5) 2750-2999
6%
2
6) 2500-2749
0
0
7) 2250-2499
3%
1
8) 2000-2249
0
0
9) нижче 2000
68%
23
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:32

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  BitZoneUa написав:Гроші, справжні, це і універсальний засіб обміну, і засіб накопичення (якщо по вашому класичнофінансовому). І Біткоїн прекрасно виконує все це.

В тому то й справа, що не виконує. І ваша біда, що ви або то не розумієте через брак компетенцій, або умисне дезинформуєте
  BitZoneUa написав:Проблема волатильності? Став ціну на +5-10% вище

От тут і вся демонстрація його якостей, як грошей
Faceless
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  #<1 ... 1398139914001401
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