|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 гру, 2018 14:32
BitZoneUa написав:
Гроші, справжні, це і універсальний засіб обміну, і засіб накопичення (якщо по вашому класичнофінансовому). І Біткоїн прекрасно виконує все це.
В тому то й справа, що не виконує. І ваша біда, що ви або то не розумієте через брак компетенцій, або умисне дезинформуєте
BitZoneUa написав:
Проблема волатильності? Став ціну на +5-10% вище
От тут і вся демонстрація його якостей, як грошей
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22973
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1100 раз.
- Подякували: 5173 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|71590
|171203136
|
|
|6516
|1381332
|
|
|38
|39906
|
|